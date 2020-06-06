حبس عاطلين لحيازتهما كيلو ونصف هيروين بقيمة ربع مليون جنيه فى الشرقية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس عاطلين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة كيلو ونصف من مخدر الهيروين.

وكانت معلومات سرية قد وردت لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام شخصين (مقيمان بشمال سيناء ولهما محل إقامة آخر بالشرقية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبط المتهمان أثناء إستقلالهما سيارتين ملاكى بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، 2 ميزان، سلاح أبيض)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (225 ألف جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إحالتهما للنيابة العامة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.