اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حاكم كاليفورنيا يقرر منع تدريب عناصر الشرطة على الخنق خلال الاعتقال

السبت، 06 يونيو 2020 04:33 م
حاكم كاليفورنيا يقرر منع تدريب عناصر الشرطة على الخنق خلال الاعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوعز حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم بمنع اعتماد تقنية الخنق خلال تنفيذ عمليات الاعتقال فى تدريبات الشرطة المحلية، وأشار إلى أن هذه الممارسة تعرض حياة الإنسان المعتقل للخطر.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عنه القول: "تدريب رجال الشرطة على استخدام طريقة الخنق خلال الاعتقال، يعرض حياة الإنسان للخطر. مثل هذه التقنيات ليس لها مكان فى ترسانة الشرطة فى القرن الحادى والعشرين".

كما أعلن نيته سن قوانين تنظم سلوك الشرطة واستخدام القوة أثناء الاحتجاجات الجماهيرية.

وبحسب قوله، فإنه يحق للمتظاهرين الاحتجاج السلمي، "دون خوف من الاعتقال، ومن استخدام الشرطة ضدهم الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطى".

واندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين أمريكيين ورجال الشرطة خلال تظاهرة فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، احتجاجا على مقتل رجل من أصول إفريقية لدى توقيفه من قبل الشرطة.

وساد غضب عارم فى الولايات المتحدة عقب انتشار مقطع فيديو ظهر فيه الرجل وهو يصرخ ويستغيث، ويقول مرارا قبل وفاته: "لا أستطيع التنفس"، بينما يضغط ضابط شرطة بركبته على ظهره وعنقه فى محاولة لتثبيته على الأرض، حتى اختنق وفارق الحياة.


كاليفورنيا

فلويد

مقتل فلويد

جورج فلويد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة