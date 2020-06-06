جو بايدن يهاجم ترامب: 20 مليون أمريكي يدفعون ثمن فشل الرئيس

كتب محمد سعودي

يواصل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، هجومه الحاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، على الاقتصاد الأمريكي.



وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم: "تم تحذير دونالد ترامب، لكنه فشل في الاستجابة"، متابعا: "بسبب فشل ترامب، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".

Donald Trump was warned, but he failed to act. Now more than 20 million Americans are out of a job and paying the price. It didn’t have to be this bad. pic.twitter.com/Hut7pquZUU — Joe Biden (@JoeBiden) June 6, 2020

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي الأسبق في التغريدة التي أرفق فيها مقطع فيديو، يتضمن إحصائيات تداعيات مرض كوفيد 19 عن الاقتصاد الأمريكي والوظائف، قائلا :"الأمريكيون الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات... ما كانت الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات".

وأصاب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، نحو مليوني إصابة بالفيروس التاجي، إلى جانب أكثر من 100 ألف حالة وفاة، كما أدت هذه الأزمة إلى زيادة معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال جو بايدن، نائب الرئيس السابق بعد أن حصل على ما يكفي من أصوات المندوبين يوم الجمعة لانتزاع الترشيح الديمقراطي لخوض انتخابات نوفمبر 2020 أمام دونالد ترامب، إنه سيخوض الانتخابات كمرشح لـ "حزب موحد".

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه منذ أبريل ، عندما أنهى بيرني ساندرز حملته ، كان بايدن المرشح الأوفر حظا للحزب الديمقراطي. يوم الجمعة تمكن من الحصول رسميا على أصوات المندوبين 1،991 اللازمة لتأمين الترشيح بعد تسجيل النتائج من سبع ولايات ومقاطعة كولومبيا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بايدن لديه 1،995 مندوبًا ، ولا تزال المسابقات قادمة في ثماني ولايات وثلاث أقاليم أمريكية.

وأضافت المجلة أن بايدن هو آخر مرشح تمكن من الصمود بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من المرشحين حيث خاض سباقًا أوليًا صعبًا وتغير حظه حيث واجه بداية بطيئة في التجمعات الحزبية ، وانتقاد لأدائه فى المناظرات ، ومزاعم السلوك غير اللائق مع النساء، حيث اتهمته المساعدة السابقة تارا ريد بالاعتداء عليها جنسيا في عام 1993 ، وهو ما أنكره.