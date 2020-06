جو بايدن يهاجم ترامب: 20 مليون أمريكي يدفعون ثمن فشل الرئيس

يواصل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، هجومه الحاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، على الاقتصاد الأمريكي.



وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم: "تم تحذير دونالد ترامب، لكنه فشل في الاستجابة"، متابعا: "بسبب فشل ترامب، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".

Donald Trump was warned, but he failed to act. Now more than 20 million Americans are out of a job and paying the price. It didn’t have to be this bad. pic.twitter.com/Hut7pquZUU