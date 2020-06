جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

شدد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، على أهمية هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتبقى سوى 150 يوما على الانتخابات.

We're just 150 days out from Election Day, and the stakes have never been higher. We have to defeat Donald Trump, and once we do, we won’t just rebuild this country — we'll transform it. Together.



Help us make it happen: https://t.co/AflPBScS1L