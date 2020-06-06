جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

كتب محمد سعودي

شدد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، على أهمية هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتبقى سوى 150 يوما على الانتخابات.

We're just 150 days out from Election Day, and the stakes have never been higher. We have to defeat Donald Trump, and once we do, we won’t just rebuild this country — we'll transform it. Together.



Help us make it happen: https://t.co/AflPBScS1L — Joe Biden (@JoeBiden) June 6, 2020

وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم: "نحن على بعد 150 يومًا من يوم الانتخابات، ولم تكن المخاطر أعلى من ذلك أبدً.. علينا هزيمة دونالد ترامب، وبمجرد قيامنا بذلك، لن نعيد بناء هذا البلد فقط - سنقوم بتغييره سويا.. ساعدونا على تحقيق ذلك".

ويواصل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، هجومه الحاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، على الاقتصاد الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم: "تم تحذير دونالد ترامب، لكنه فشل في الاستجابة"، متابعا: "بسبب فشل ترامب، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي الأسبق في التغريدة التي أرفق فيها مقطع فيديو، يتضمن إحصائيات تداعيات مرض كوفيد 19 عن الاقتصاد الأمريكي والوظائف، قائلا :"الأمريكيون الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات... ما كانت الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات".