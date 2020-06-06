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جون كيرى مهاجما ترامب: تصرف باستبداد وسنعبر عن رأينا فى الانتخابات الرئاسية

السبت، 06 يونيو 2020 12:28 ص
جون كيرى مهاجما ترامب: تصرف باستبداد وسنعبر عن رأينا فى الانتخابات الرئاسية جون كيرى
كتب هيثم سلامة

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أكد جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصرف بسلطوية واستبداد، موضحا أن الجميع سيعبر عن رأيه فى شهر نوفمبر المقبل من خلال التصويت في الانتخابات الأمريكية، وكتب جون كيرى، عبر حسابه بموقع تويتر:" من الصعب العثور على الكلمات المناسبة في مثل هذه الأيام، ليس من المفترض أن أن تنجح أمريكا دائمًا ، ولكن على الأقل تسعى جاهدة للارتقاء إلى المثل العليا للمواطنين من جميع الأجناس الذين ماتوا من أجل حمايتها، لا ينبغي لأي مواطن أن يخشى على حياته بسبب لون بشرته أو لونه خلال تعبيره عن حقوقه الدستورية".

جون كيرى
 

وأضاف:"ولكن مهمة الرئيس دونالد ترامب هو يجعلنا أفضل، بدلاً من التصرف باستبداد ، يقسمنا لجعل الأمر أسوأ، ولكننا جميعًا لدينا رأي في نوفمبر، التصويت للعدالة".

جون كيرى 22
 
 
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاجم عمدة واشنطن موريل باوزر، عقب مطالبتها بإخلاء العاصمة من كل المظاهر العسكرية، موضحا أنها غير كفؤ وأنها تتقاتل الآن مع قوات الحرس الوطنى أنقذتها من الإحراج الشديد.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:"عمدة واشنطن غير الكفؤ موريل باوزر التي أصبحت ميزانيتها خارجة عن السيطرة تمامًا وتعود إلينا باستمرار من أجل "الصدقات" ، تتقاتل الآن مع الحرس الوطني ، الذي أنقذها من الإحراج الشديد".

وتشهد المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن إثر مقتل فلويد خلال القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس في 25 مايو.

 

 

 

 

 

 


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