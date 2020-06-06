جولة تفتيشية لأوقاف الإسكندرية لمتابعة مساجد المحافظة

الإسكندرية أسماء على بدر

تابعت مديرية أوقاف الإسكندرية أوضاع المساجد بالإسكندرية للاطمئنان على الحالة العامة فى المحافظة، وقال بيان الأوقاف اليوم إن الجولة شملت بإدارة أوقاف الرمل والمنتزة وأفادت اللجنة أن الأمور مستقرة والحالة طيبة.

وأكد أنه تم متابعة أوضاع المحافظة من خلال التقارير التى رفعت إلي المديرية من لجان المتابعة بالإدارات الفرعية وبين أن الأمور على ما يرام وأنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق.

وحذر وكيل المديرية من ترويج شائعات حول المساجد وما يتعلق بها وبين أن الأوقاف هى الجهة الوحيدة المختصة بالمساجد وما يتعلق بها من تصريحات وشئون.

وتواصل مديرية أوقاف الإسكندرية فى التفتيش على المساجد والزوايا بالمحافظة للتأكد من قرار غلقها نهائيا مع رفع الاذان فقط فى المساجد بالإضافة إلى رفع تقارير يومية للمديرية عن سير العمل فى الإدارات ونتائج حملات التفتيش.

وكانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية قد قررت منع من لا يرتدى الكمامات من دخول ديوان المديرية وذلك بناء على توجيهات الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وذلك على الموظفين بالديوان العام والإدارات الفرعية التابعة لها اعتباراً من يوم الأحد القادم، وأكد على الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا .

كما قرر وتنفيذ عدم المصافحة والمعانقة، ترك مسافات كافية بين الأشخاص أثناء التعامل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها لا تقل عن متر.