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جمارك سفاجا تحبط 4 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة

السبت، 06 يونيو 2020 08:24 م
جمارك سفاجا تحبط 4 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة جمارك سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة هشام العدوي وإدارة الأمن الجمركي ومباحث الميناء من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة وأجزائها وكمية من التبغ مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة على العبارة بوسيدن من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة كل من هشام عوض بالوردية الأولى أحمد رشدي بالوردية الثانية، تم الإشتباه فى مشمول 4 من البيانات الجمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين قادمين من السعودية والإمارات ، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 14 هاتف محمول  iPhone مستعمل N8 وN6 و 160 بوردة شاشات هواتف مستعملة 6 كيلو و500 جرام من التبغ الخاص بتدخين البايب و36علبة بدي لوشن  للجسم  و 145علبة كريم مرطب للجسم و 120 علبة مثبت صناعي و 110 قلم روج احمر شفاه متنوع أمريكي الصنع و 40 دستة روج أحمر شفاه ماركة فكتوريا مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية  بطريقة يصعب الوصول إليها .

واشترك في الضبط كلا من موافي محمود  ومحمد عبد النعيم  وائل السمان وسيد محمد ومحمود يوسف ومحمد حمدي رئيس القسم ومصطفى هاشم مدير التعريفة ومحمد عبد الرؤوف وعبد المنصف عبد العال مكافحة التهرب وحسن عيد رئيس قسم الأمن الجمركى بحضور عبد الراضي فؤاد  مدير  الإدارة، وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة  294 ألف و 102 جنيه.

قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى وتحرير المضبوط، يأتي  ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

جمارك سفاجا

مستحضرات تجميل

تهريب جمركي

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