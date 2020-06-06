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جامعة حلوان: الجامعات استطاعت إنقاذ الفصل الدراسى الثانى بالتعليم عن بعد

السبت، 06 يونيو 2020 04:00 ص
جامعة حلوان: الجامعات استطاعت إنقاذ الفصل الدراسى الثانى بالتعليم عن بعد جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن تجربة التعليم عن بعد جاءت بصورة فجائية حتمتها الظروف الراهنة، وبدون وجود فترة استعداد كافية لدى الجامعات، ومع ذلك أرى أن الغالبية العظمى من الجامعات المصرية تمكنت فى فترة وجيزة من إطلاق التعليم عن بعد بصورة ناجحة للغاية، ومن ثم استطاعت إنقاذ الفصل الدراسى الثانى بطريقة مقبولة أكاديميا، وبدون أن يقع أى ضرر على الطلاب، بل أحسب أنها أتاحت للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس على حد سواء تجربة تعليمية مختلفة ستترك أثرا على طبيعة التعليم الجامعى مستقبلا.

وأضاف الدكتور حسام رفاعى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تجربة هذا الفصل الدراسى ستترك أثرا كبيرا على التعليم الجامعى فى مختلف دول العالم، وستسرع من وتيرة إدخال نظم التعليم عن بعد فى مختلف الجامعات، وأحسب أننا سنرى فى السنوات القادمة تزايدا فى عدد البرامج الأكاديمية التى ستطرح عن بعد، وسيزداد الاعتراف بها كبرامج أكاديمية معتمدة.

وأكد نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن التحول الرقمى يمثل إضافة لمنظومة التعليم التقليدية، ووجود منصة إلكترونية بها مواد تعليمية مكملة للدرس التقليدى يعد إضافة جيدة تثرى المعرفة، وتفتح أفاقا أوسع للطالب، وتنمى مهاراته المختلفة، ولكن بالطبع التحول الرقمى ليس قابلا للتطبيق فى جميع التخصصات بنفس القدر، إذ يغلب الجانب العملى والتطبيقى والمهارى على بعض البرامج الأكاديمية، ولذا فإن التحول الرقمى يعد إضافة جيدة ومفيدة للمحاضرات والتطبيقات وليس بديلا لها.

وفيما يخص آليات التقييم لطلاب فرق النقل، أكد الدكتور حسام رفاعى، أنه سيتم تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات فإن طلاب فرق النقل سيتم تقييمهم من خلال المشروعات البحثية.

وذكر الدكتور حسام رفاعى، أن الطفرة التقنية التى حدثت فى مجال الاتصالات فى السنوات الأخيرة، وتعامل الأغلبية العظمى من الطلاب بالفعل مع محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعى بصورة يومية، قد مكنهم من الانتقال إلى التعليم عن البعد والتعامل مع منصاته المختلفة بسهولة، وقد قامت مختلف الكليات من خلال منصات التعليم عن بعد بإرسال الإرشادات الخاصة بالمشروعات البحثية للطلاب، والإجابة عن أسئلتهم بهذا الخصوص، وقامت الجامعة بإعداد إطار تنظيمى عام لتلقى الأبحاث وتقييمها واحتسابها فى نتيجة العام الدراسى الحالى.

وحول خطة الجامعة لتطبيق قواعد درجات الرأفة لطلاب فرق النقل، قال الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إنه سيتم تطبيق قواعد الرأفة بالصورة المعتادة بعد الانتهاء من رصد نتيجة الفصل الدراسى الثانى، مع إجراء تعديلات بسيطة فى صالح الطالب بالنظر إلى احتساب الأبحاث بنتيجة (ناجح/راسب) فقط.


جامعة حلوان

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اخبار مصرية

التعليم عن بعد

حسام رفاعى

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