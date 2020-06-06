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جاستن ترودو في ذكرى إنزال نورماندى: نتذكر شجاعة وتضحيات آلاف الجنود الكنديون

السبت، 06 يونيو 2020 04:49 م
جاستن ترودو في ذكرى إنزال نورماندى: نتذكر شجاعة وتضحيات آلاف الجنود الكنديون جاستن ترودو
كتب هيثم سلامة

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وجه رئيس الوزراء الكندى، جاستن  ترودو، التحية إلى الجنود الكنديين الذى شاركوا فى إنزال نورماندى،  موضحا أنه يتذكر تضحياتهم وشجاعتهم التى قدموها، حتى نتمكن من الحرية والسلام، وذلك بمناسبة مرور 76 عامًا على العملية. 

جستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
جاستن  ترودو رئيس الوزراء الكندى

وكتب جاستن ترودو، عبر حسابه بموقع فيس بوك:" قبل 76 عامًا ، اقتحم آلاف الكنديين شاطئ جونو وغيروا مجرى التاريخ. اليوم في  DDay76 ، نتذكر شجاعتهم والتضحيات التي قدموها حتى نتمكن من الاستمتاع بالسلام والحرية التي نعتز بها".

ونشرت البحرية الكندية، عبر حسابها بموقع فيس بوك، "فيديو" لعمليات إنزال الجنود ، موضحة أن كندا شاركت بحوالي 14 ألف جندي و122 سفينه و10 ألاف بحار.

يشار إلى أن عملية الإنزال فى نورماندى تعد أكبر غزو برى وبحرى فى التاريخ، حيث عبر بحر المانش فى ذلك اليوم 5 آلاف سفينة و160 ألف مقاتل، وصل عددهم فى نهاية أغسطس إلى 3 مليون مقاتل، تمت عمليات الإنزال بطول 80 كيلومتر تقريبا على شريط نورماندى الساحلى، ومقسمة لخمس قطاعات هى يوتاه وأومها وجولد وجونو وسورد.

وقاد العملية الجنرال دوايت أيزنهاور ، الذى أصبح رئيس أمريكا فيما بعد،و أطلق على عملية الإنزال اسم D- Day وهو رمز ليوم هجوم عسكرى مهم من المقرر أن يبدأ، ولا يعرف العدد الدقيق لضحايا العملية، لكن التقديرات تشير إلى أن حوالى 10 آلاف من جنود الحلفاء قتلوا أو أصيبوا أو فقدوا بينهم أكثر من 6600 أمريكى.

 

 


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