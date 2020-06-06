اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس تسجل صفر إصابات بكورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي

السبت، 06 يونيو 2020 12:27 م
تونس تسجل صفر إصابات بكورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة التونسية فى بيان عبر صفحتها على فيس بوك اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، منوهة بأن إجمالي الإصابات استقر عند 1087 حالة.

 

وقالت فى البيان: تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 05 يونيو 2020، تمّ إجراء 503 تحليلا مخبريا من بينها 21 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 54653.

وقد تم تسجيل 03 تحاليل إيجابية كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليبقى العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 977 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و61 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.".

 


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أهالى قرية الدلجمون بالغربية يستقبلون متعافى من كورونا بـ"الزغاريد"

أهالى قرية الدلجمون بالغربية يستقبلون متعافى من كورونا بـ"الزغاريد"

ضبط رئيس قنوات فضائية استغل أطفالا معاقين لجمع التبرعات بالدولار

ضبط رئيس قنوات فضائية استغل أطفالا معاقين لجمع التبرعات بالدولار

بشكتاش التركى يتراجع ويعيد محمد الننى لآرسنال بعد انتهاء الإعارة

بشكتاش التركى يتراجع ويعيد محمد الننى لآرسنال بعد انتهاء الإعارة

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.74 %

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.74 %

10 لاعبين سبقوا جورج فلويد الاكتواء بنار العنصرية.. لوكاكو وبالوتيلى ودروجبا ذاقوا مرارة الهتافات المسيئة بالملاعب الأوروبية.. ثورة مصرية لمساندة شيكابالا ضد التنمر.. وفيفا يتصدى للظاهرة ويدعم النجوم

10 لاعبين سبقوا جورج فلويد الاكتواء بنار العنصرية.. لوكاكو وبالوتيلى ودروجبا ذاقوا مرارة الهتافات المسيئة بالملاعب الأوروبية.. ثورة مصرية لمساندة شيكابالا ضد التنمر.. وفيفا يتصدى للظاهرة ويدعم النجوم

الداخلية تغلق 258 مطعم ومحل مخالف لإجراءات مواجهة كورونا

الداخلية تغلق 258 مطعم ومحل مخالف لإجراءات مواجهة كورونا

ضبط متورطين فى محاولة إقامة 3 حفلات زفاف بالمنوفية

ضبط متورطين فى محاولة إقامة 3 حفلات زفاف بالمنوفية

البنك الأهلى: 122 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها

البنك الأهلى: 122 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها

ضبط 4779 شخص اخترقوا حظر التجوال و3 الاف سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

ضبط 4779 شخص اخترقوا حظر التجوال و3 الاف سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-6-2020 أمام الجنيه المصرى

ضبط صاحب محل مكبرات صوت لإقامته حفل عرس بالمخالفة لقرار الحظر

ضبط صاحب محل مكبرات صوت لإقامته حفل عرس بالمخالفة لقرار الحظر

واشنطن بوست:استقالة 57 ضابطا فى نيويورك احتجاجا على معاقبة زملائهم بسبب دفع مسن

واشنطن بوست:استقالة 57 ضابطا فى نيويورك احتجاجا على معاقبة زملائهم بسبب دفع مسن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة