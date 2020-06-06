اليوم السابع
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خالد صلاح
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توريد 166 ألف طن قمح حتى اليوم بـ 27 مركز تجميع وصومعة فى أسيوط

السبت، 06 يونيو 2020 11:47 ص
توريد 166 ألف طن قمح حتى اليوم بـ 27 مركز تجميع وصومعة فى أسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه تم توريد 166 ألف و 241 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم السبت.

وأشار محافظ أسيوط فى بيان إلى انه تم حصاد إجمالى مساحة الأرض المنزرعة بالقمح بالمحافظة والتى بلغت 226 ألف و683 فدان مؤكداً على انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون اية عقبات فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وأكد محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – أن أعمال استلام الأقماح من المزارعين مستمرة بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلاً على المزارعين، لافتاً إلى انه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع للوقوف على اعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة اعمال لجنة استلام الاقماح بالشون والصوامع مشددا على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لاعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الاجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقا للضوابط التى تم وضعها ومتابعة الاقماح التى يتم توريدها ومراقبة اجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين فى حالة توريد اقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة مصدراً تعليماته لمسئولى الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الاجراءات لاستلام الاقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها لاعمال التوريد والتى تستمر لمدة ثلاثة اشهر حتي 15 يوليو 2020 وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتي+سير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

وأشار المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى انتظام عمليات توريد الاقماح بدون اية عقبات لافتا ان هذا العام شهد زيادة كبيرة فى الاقماح الموردة بالمقارنة بالأعوام الماضية، وانه يجرى عمل بيان يومى بمساحات الاراضى التى تم حصادها وكميات الاقماح التى تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع بالاضافة الى التنسيق مع محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة لمتابعة اعمال لجنة استلام الاقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحاً أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتي 15 يوليو القادم مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد  وتلقى اى شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها .

 

 


محافظ أسيوط

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صوامع القمح

تقارير مصرية

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