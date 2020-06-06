تنفيذ 1146 حكما قضائيا وضبط 210 قرص تامول بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية موسعة، بإشراف اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، وبرئاسة اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وذلك فى إطار سياسة الوزارة التى تؤكد ضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

اشترك فى الحملة ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عن ضبط 29 قطعة سلاح متنوعة ما بين أسلحة بيضاء وأسلحة غير مرخصة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط "20" قرص تامول المخدر حيازة المتهم نصر الدين ر أ أ 44 سنة ميكانيكي و"190" قرص تامول المخدر حيازة المتهم الحسين م ع ح 32 سنة سائق ويقيمان بندر طهطا وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار. وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1146" حكما قضائيا متنوعة وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 251 مخالفة مرورية.

وفـى مجال التموين تم ضبط 40 قضية تموينية منها ضبط 5 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 4 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 3 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص وقضية حيازة زيت تموينى مدعم لبيعه بالسوق السوداء.