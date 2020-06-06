اليوم السابع
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"تموين الإسكندرية" تبحث معوقات توفير سيارات متنقلة كمنافذ بيع للشباب

السبت، 06 يونيو 2020 07:21 م
"تموين الإسكندرية" تبحث معوقات توفير سيارات متنقلة كمنافذ بيع للشباب وكيل وزارة التموين
الإسكندرية جاكلين منير

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عقد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم عدة إجتماعات هامة مع قيادات المديرية بمقر ديوان عام المديرية ، مع مراعاة الاحترازات الصحية لهذه الاجتماعات وعقدها من خلال 3 اجتماعات لتقليل الاعداد المتواجدة احترازا من عدوى فيروس كوفيد19 و حرصا على سلامة العاملين بالمديرية.

 

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية ، فى بيان لها اليوم إلى أن الاجتماع الأول جاء بحضور محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية و المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى حيث تناول الاجتماع  مناقشة ملف إجراءات الحصول على سيارة ضمن مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة للشباب المرحلة السادسة ،و الاجتماع مع  المتقدمين لدراسة المعوقات التى تواجه إستكمال الملفات و حسم هذا الملف خلال الإسبوع لعرضه على وزير التموين.

 

وعقد الاجتماع الثانى بحضور سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية و المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى و السادة مديرى و رؤساء الرقابة لادارات المنتزة و شرق و وسط لمناقشة حملات المتنوعة للمديرية و آنهى وكيل الوزارة سلسلة الاجتماعات بالاجتماع مع مديرى و رؤساء الرقابة لادارات غرب و العجمى و العامرية و برج العرب ، حيث تناول الاجتماع مناقشة تطبيق التوجيه الوزارى رقم 23 لسنة 2020 بعد التتسيق مع المحافظة و الغرقة التجارية للتطبيق بدء من يوم 15 من هذا الشهر ، ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الانشطة التموينية المختلفة ،و مناقشة الشكاوى التى تم رصدها من خلال مركز الإعلام و الاتصال السياسى للمديرية بشأن بيع السجائر و وهى سلعة مسعرة بسعر أزيد من المعلن عنها و تشديد الرقابة على اسعار السجائر خلال هذه الفترة و العمل على استقرار اسعارها بالاسواق و شعور المواطنين بذلك ،مع ضرورة سرعة إنهاء تسجيل المخابز البلدية على لينك الوزارة.


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