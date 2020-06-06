تمديد حظر التجوال فى العراق لمدة أسبوع ابتداء من غد الأحد

كتب مصطفى عنبر

أفاد مصدر من داخل اجتماع لجنة الصحة والسلامة، السبت، بتمديد حظر التجوال لمدة أسبوع كامل ابتداءً من غد الأحد. وفقا لموقع السومرية نيوز. وقال المصدر، إن "اللجنة قررت، اليوم، تمديد حظر التجوال لمدة أسبوع كامل ابتداءً من غد الأحد". وتنتهى اليوم مدة حظر التجوال الشامل التى قررتها لجنة الصحة والسلامة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

سُجلت فى العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهى أعلى حصيلة إصابات يومية فى البلاد منذ تفشى الفيروس، وبذلك يرتفع إجمالى عدد الإصابات فى عموم العراق إلى 11098 إصابة، وتوزعت الإصابات الجديدة على محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل وبابل وكربلاء والديوانية وذى قار وكركوك وديالى وميسان والمثنى والأنبار وواسط وصلاح الدين.

وأفادت وزارة الصحة العراقية فى بيان صحفى، أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 318 حالة, كما تم تسجيل 331 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 4904 حالات، مشيرة إلى أن عدد المصابين فى المستشفيات فى عموم العراق بلغ 5867 مريضا، منهم 60 مريضاً فى العناية المركزة .