تفاصيل أول اجتماع لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة بعد رحيل "عبد السلام"

كتب هانى الحوتى

كشفت مصادر، تفاصيل أول اجتماع لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، يوم الأربعاء الماضي، بعد قبول هيئة الرقابة المالية استقالة محمد عبد السلام رئيس الشركة من منصبه، وشهد الاجتماع حضور القاضي خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، للنظر في المخالفات الموجهة إلى الشركة وكيفية تداركها، كما شهد الاجتماع تعيين مدير مالي جديد ورئيس لجنة مراجعة جديد.

وقالت المصادر، إن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قد سبق أن اتخذ عدة تدابير ضد المخالفات المالية بشركة مصر للمقاصة، منها دعوة رئيس الشركة مجلس الإدارة للانعقاد للنظر في تلك المخالفات وكيفية تداركها بحضور ممثلين عن الهيئة، ولذا حضر القاضي خالد النشار الاجتماع، والذى أكد استمرار الهيئة في التفتيش على "مصر للمقاصة"، وقد تستعين بمراقب خارجي لبحث القوائم المالية للشركة خلال الأعوام الماضية، لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم، مضيفا أن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أوضح أوجه قصور أداء المجلس في إدارة الشركة، واللجان المعنية بالمراجعة، والإهمال والتقصير في المخالفات المالية.

فيما أعلن عوني عبد العزيز عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن اجتماع مجلس إدارة مصر للمقاصة، لم يشهد أي قرارات جديدة باستثناء تعيين مدير مالي جديد بعد بلوغ الحالي سن المعاش، وتعيين رئيس جديد للجنة المراجعة الداخلية، يتمتع بخبرة وكفاءة.

وكان محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، قد تقدم باستقالته للهيئة العامة للرقابة المالية، والتى وافقت عليها، وبحسب ما يتداول بسوق المال، فإن الاستقالة جاءت بسبب خطأ إدارى فادح وقع فيه محمد عبد السلام خلال إدارته الشركة، إذ قام باقتراض مبلغ 180 مليون جنيه من بنوك بضمان ودائع لشركة مصر للمقاصة، وقام بإقراض هذا المبلغ لإحدى الشركات التابعة وهى شركة النجيل الصناعى، وهذا من سلطاته إلا أن القوائم المالية للشركة المعتمدة عام 2018 لم تتضمن هذا المبلغ، ولم يثبت بها هذا القرار، كما أن تقرير مراقب الحسابات أيضاً لم يتضمن هذا المبلغ، حتى قام أحد أعضاء المجلس بالانتباه للأمر بقوائم الشركة عن العام الماضى، واعترض على الأمر وطلب رد المبلغ.

وطالب أعضاء مجلس الإدارة من محمد عبد السلام بالاستقالة إلا أنه رفض وتمسك بالمنصب ليتم تعديل صفته من رئيس مجلس إدارة تنفيذى إلى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى.

وينتظر أن يدعو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، لفتح باب الترشح لاختيار رئيس جديد للشركة، والذى من المقرر أن يكمل رئيس مصر للمقاصة الجديد مدة المجلس حتى شهر يوليو 2021، إذ تم تشكيل المجلس الحالي خلال شهر يوليو عام 2018 ووفقاً لنظامها الأساسى فأن مدة المجلس 3 سنوات.