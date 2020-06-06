اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تفاصيل أول اجتماع لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة بعد رحيل "عبد السلام"

السبت، 06 يونيو 2020 12:00 ص
تفاصيل أول اجتماع لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة بعد رحيل "عبد السلام" محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر، تفاصيل أول اجتماع لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، يوم الأربعاء الماضي، بعد قبول هيئة الرقابة المالية استقالة محمد عبد السلام رئيس الشركة من منصبه، وشهد الاجتماع حضور القاضي خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، للنظر في المخالفات الموجهة إلى الشركة وكيفية تداركها، كما شهد الاجتماع تعيين مدير مالي جديد ورئيس لجنة مراجعة جديد.
 
وقالت المصادر، إن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قد سبق أن اتخذ عدة تدابير ضد المخالفات المالية بشركة مصر للمقاصة، منها دعوة رئيس الشركة مجلس الإدارة للانعقاد للنظر في تلك المخالفات وكيفية تداركها بحضور ممثلين عن الهيئة، ولذا حضر القاضي خالد النشار الاجتماع، والذى أكد استمرار الهيئة في التفتيش على "مصر للمقاصة"، وقد تستعين بمراقب خارجي لبحث القوائم المالية للشركة خلال الأعوام الماضية، لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم، مضيفا أن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أوضح أوجه قصور أداء المجلس في إدارة الشركة، واللجان المعنية بالمراجعة، والإهمال والتقصير في المخالفات المالية.
 
فيما أعلن عوني عبد العزيز عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن اجتماع مجلس إدارة مصر للمقاصة، لم يشهد أي قرارات جديدة باستثناء تعيين مدير مالي جديد بعد بلوغ الحالي سن المعاش، وتعيين رئيس جديد للجنة المراجعة الداخلية، يتمتع بخبرة وكفاءة.
 
وكان محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، قد تقدم باستقالته للهيئة العامة للرقابة المالية، والتى وافقت عليها، وبحسب ما يتداول بسوق المال، فإن الاستقالة جاءت بسبب خطأ إدارى فادح وقع فيه محمد عبد السلام خلال إدارته الشركة، إذ قام باقتراض مبلغ 180 مليون جنيه من بنوك بضمان ودائع لشركة مصر للمقاصة، وقام بإقراض هذا المبلغ لإحدى الشركات التابعة وهى شركة النجيل الصناعى، وهذا من سلطاته إلا أن القوائم المالية للشركة المعتمدة عام 2018 لم تتضمن هذا المبلغ، ولم يثبت بها هذا القرار، كما أن تقرير مراقب الحسابات أيضاً لم يتضمن هذا المبلغ، حتى قام أحد أعضاء المجلس بالانتباه للأمر بقوائم الشركة عن العام الماضى، واعترض على الأمر وطلب رد المبلغ.
 
وطالب أعضاء مجلس الإدارة من محمد عبد السلام بالاستقالة إلا أنه رفض وتمسك بالمنصب ليتم تعديل صفته من رئيس مجلس إدارة تنفيذى إلى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى. 
 
وينتظر أن يدعو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، لفتح باب الترشح لاختيار رئيس جديد للشركة، والذى من المقرر أن يكمل رئيس مصر للمقاصة الجديد مدة المجلس حتى شهر يوليو 2021، إذ تم تشكيل المجلس الحالي خلال شهر يوليو عام 2018 ووفقاً لنظامها الأساسى فأن مدة المجلس 3 سنوات.

مصر للمقاصة

محمد عبد السلام

الرقابة المالية

مخالفات مصر للمقاصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

وزيرة الهجرة: أكثر من 20 ألف مواطن عادوا من الخارج خلال أزمة كورونا

وزيرة الهجرة: أكثر من 20 ألف مواطن عادوا من الخارج خلال أزمة كورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوى بيد الله

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوى بيد الله

شاهد.. ميدان التحرير فى أبهى صوره بعد إضاءته وتطويره

شاهد.. ميدان التحرير فى أبهى صوره بعد إضاءته وتطويره

1348 إصابة و40 وفاة جديدة بكورونا.. وعلاج البلازما طوق النجاة للحالات الحرجة

1348 إصابة و40 وفاة جديدة بكورونا.. وعلاج البلازما طوق النجاة للحالات الحرجة

الصحة: 9216 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى بفيروس كورونا

الصحة: 9216 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى بفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8158 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

الصحة: شفاء 8158 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

الأعلى ربحية فى مصر.. "العبار" يحقق 32% هامش صافى ربح يليه هشام طلعت بـ24%

الأعلى ربحية فى مصر.. "العبار" يحقق 32% هامش صافى ربح يليه هشام طلعت بـ24%

المسماري: المعتوه أردوغان لا يهتم بحسن الجوار.. والمعركة مستمرة

المسماري: المعتوه أردوغان لا يهتم بحسن الجوار.. والمعركة مستمرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ73 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ73 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

شاهد.. بث مباشر لظاهرة خسوف القمر من معهد الفلك

شاهد.. بث مباشر لظاهرة خسوف القمر من معهد الفلك

اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة