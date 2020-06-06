تغريم 46 سائقا بالشرقية لعدم ارتداء الكمامة.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمُشكلة بالتعاون مع إدارتى المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وأشار فى بيان إلى أنه تم ضبط 46 سيارة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسى عداد وسرفيس مخالفة بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن.

وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصا على صحة وسلامه المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة باستمرار شن الحملات المفاجئة على سائقى سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

و أوضح عبده سالم مدير إداره المتابعه الميدانيه بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإداره العامه للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامه الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق ، أسفرت عن ضبط 46 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.