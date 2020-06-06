تعليم شمال سيناء: مشكلة حجب نتيجة الجغرافيا للصف الأول الثانوي جاري حلها

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن حمزة رضوان مدير التعليم العام بشمال سيناء فى بيان صحفى، أنه جارى التواصل مع وزارة التربية والتعليم لحل مشكلة الطلبة الأول الثانوى الذين حجبت نتيجة مادة الجغرافيا عنهم نتيجة انقطاع الشبكات يوم الامتحان فى هذه المادة.

وأوضح أن عدم ظهور النتائج في صالح الطلاب وهناك اتصالات بين محافظ شمال سيناء ونائب وزير التربية والتعليم، وعلي أولياء الامور الاطمئنان لن يضار طالب واحد" مضيفا: "تعطل أداء الطلبة امتحانهم فى هذه المادة خارج عن إرادتهم".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعلنت رابط نتيجة طلاب الصف الأول الثانوى العام، والصف الثانى الثانوى الترم الثانى، حيث يمكن للطلاب الدخول الآن على الرابط التالى " https://thaneduone.emis.gov.eg/ ومعرفة نتيجة الامتحان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن النقطة السوداء على شريط النتيجة تشير إلى أداء الطالب فى كل مادة دراسية على حدة، كما يشير المثلث إلى المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوي الجمهورية، من خلاله يمكن للطالب التحقق من أدائه في مقابل أداء الطلاب على مستوى الجمهورية، أما 100% فى أعلى الشريط أو العمود فهى النهاية العظمى فى كل مادة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت من 29 إبريل الماضي حتي 20 مايو الجارى.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نجحنا في إتمام 10420000 امتحان الكتروني خلال هذه الفترة لمجموع 1155000 من الطلاب في منازلهم، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الفطر المبارك.