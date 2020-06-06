تعليم بورسعيد: 11 مدرسة تنضم لمنظومة التعليم لمواجهة الكثافة الطلابية

بورسعيد محمد فرج

اكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد خلال تصريحات صحفية أن العام الدراسى الجديد 2020 – 2021 سيشهد دخول 11 مدرسة للخدمة مابين الإنشاء والتوسع والإحلال والتجديد وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد.

جاء ذلك خلال الإجتماع السنوى الذى عقده اليوم بمكتبه بديوان المديرية وإستهدف مديرى الإدارات النوعية المعنية ومن ضمنها إدارتى التخطيط والمتابعة ودعم اللامركزية لمناقشة رؤية المديرية المستقبلية بالنسبة لتلك المدارس.

وأضاف باهى أن تعليم بورسعيد حريص كل الحرص على تلبية إحتياجات الإدارات التعليمية والمناطق السكنية وفقا للكثافات بجميع المراحل التعليمية ونوعية التعليم لتخدم الطلاب بما يضمن التنوع التعليمى بكثافات معتدلة والتوسع فى الفصول الدراسية.

وقد وجه وكيل الوزارة الشكر للهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد على ما تم بذله من جهد لإتمام تلك المنشآت وكذلك كل الإدارات المعنية التى ساهمت بشكل فعال فى إنجاز تلك المهمة فى وقت قصير ولرجال الأعمال الذين عملوا على مد أواصر التعاون البناء.

وفى وقت سابق عقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم إجتماعا يهدف لتوزيع الأدوار وإتمام الإجراءات الإحترازية للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد حال عقد إمتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وأكد باهى خلال الإجتماع على أنه سيتم توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الإمتحانية كما سيتم تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان فى طابور على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بمترين.

وناشد وكيل الوزارة طلاب الثانوية العامة بعدم التكدس أمام أبواب اللجان والتزاحم عند الدخول أو عند الصعود على السلالم والتوجه إلى اللجان منوها إلى أنه تم زيادة عدد مقرات اللجان الإمتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

وأضاف باهى أن الأحياء ستتولى عملية تعقيم لجان الامتحانات بصفة يومية عقب إنتهاء الفترة الزمنية المخصصة للإمتحان مشيرا إلى أن مسئول الطب الوقائى سيتابع حالة الطلاب صحيا أولا بأول الصحى مع وجود سيارة الخدمات العاجلة.

إستهدف الإجتماع علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وسمية دعية مدير عام إدارة الشئون التنفيذية و إيهاب عبد المقصود مدير إدارة التعليم الثانوى المركزى و غريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية و حاتم طارق مدير إدارة التخطيط والمتابعة و محمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام و إبراهيم مختار مسئول أمن المديرية.