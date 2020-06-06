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تعليم المنيا: تجهيز 141 استراحة لـ2500 معلم ومعلمة بامتحانات الثانوية

السبت، 06 يونيو 2020 01:25 م
تعليم المنيا: تجهيز 141 استراحة لـ2500 معلم ومعلمة بامتحانات الثانوية محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المديرية استعدت بشكل كامل لبدء امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال التنسيق مع المحافظة ومديرية الصحة والأجهزة الأمنية لتأمين الامتحانات وتأمين الطلاب، وأضاف أنه تم تجهيز 141 استراحة للمراقبين على الامتحانات، على مستوى 9 إدارات بمختلف مراكز المحافظة ، ولفت أنه تم تجهيز الاستراحات بشكل يضمن أمن وسلامة المراقبين ، وأكد أنه تم تعقيمها وتطهيرها، بصفة شبه دائمة إلى جانب تركيب بوابات مزدوجة التعقيم  .

وأشار عزب، إلى أنه تم تجهيز 133 لجنة عامة لاستقبال 37 ألف طالب وطالبة ، وقال إن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ، قد يزداد إلى أكثر من ذلك بعد السماح لطلاب المنازل بالتقدم لدخول الامتحانات هذا العام  .

وأوضح عزب أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديرية الصحة لتواجد عنصر طبى باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب خلال أداء الامتحانات حفاظا على صحة وسلامة الطلاب إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من رش وتعقيم اللجان بشكل دائم وكذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحان، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد عزب أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يتابع بصفة دائمة الإجراءات ويشدد على سلامة الطلاب والحرص عليهم حتى الانتهاء من الامتحانات   .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت موعد امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 21 يونية 2020، كما أعلنت الوزارة جدول الامتحانات ولم تلزم الطلاب بدخول الامتحان فى دوره الأول وتركت الاختيار للطلاب.


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