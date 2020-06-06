تعقيم ورش 5 وحدات محلية بمركز بلبيس لمواجهة فيروس كورونا

الشرقية -فتحية الديب

قامت الأجهزة التنفيذية بالواحدات المحلية التابعة لمجلس مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس المجلس، بتعقيم ورش 5 وحدات محلية بنطاق المركز حرصا على صحة وسلامة المواطنين ولمواجهة خطر انتشار والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقامت الحملات برش وتعقيم مركز طب الأسرة بالبلاشون، ومنفذ أمان المواد الغذائية ومبني السجل المدني بالبلاشون، و ورش الشوارع بقرية الزواومل، ومبني الوحدة المحلية بقرية العدلية وأولاد مهنا، والوحدة المحلية بأولاد سيف وقرية سلمنت وتطهير المشهد الحسيني بجوار مقابر المشهد بالمشاركة المجتمعية.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي، ومستشفي الصوفية المركزي.