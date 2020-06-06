تعقيم مقار 7 وحدات محلية ودور العبادة بأبوكبير لمواجهة فيروس كورونا

الشرقية -فتحية الديب

قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة المحاسب محمد الأباصيري، رئيس المجلس، بأعمال النظافة والتطهير بنطاق الوحدات المحلية القروية، تم تعقيم مقار سبعة وحدات هي " منشاة رضوان وهربيط وأولاد موسي والرحمانية وطوخ وبني عياض والحصوة" كما تم تعقيم الشوارع والمنشآت ودور العبادة وأماكن التجمعات بنطاق الوحدات المحلية القروية، ومراكز الشباب وبعض المصالح الحكومية ودور العبادة وشوارع القرى التابعة للوحدات المحلية ، حرصا على صحة وسلامة المواطنين ولمواجهة خطر إنتشار والإصابة بفيروس كورونا المستجد

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة،وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي، ومستشفي الصوفية المركزي.