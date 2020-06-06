تعقيم لمحطة أتوبيس النقل العام بالداخلة والسيارات العاملة بها تحسبا لكورونا

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ أعمال تطهير لمحطة أتوبيس النقل العام والسيارات التابعة لها وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بتعقيم كافة المصالح الحكومية ووسائل النقل العام بعد أن عادت للعمل بصورة جزئية بعد تطبيق كافة الاشتراطات الاحترازية تحسبا لانتشار عدوى فيروس كورونا .

وقال اللواء محمد الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة ، فى بيان له ، أن أعمال التطهير والتعقيم ضمن الخطة التى تقودها المديرية بالتنسيق مع المديريات الأخرى وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الدورى للمنشأت والمصالح الحكومية والمبانى الغير حكومية أيضا ومنازل الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم .

وفى سياق متصل، أكد الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة على الانتهاء من تطهير 60 منشاة حكومية ، كما جرى الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس وبلاط للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة والتى تربطها بالمحافظات الأخرى لإجراء الرش والتعقيم، ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف ناجي، أن المديرية تتولى تعقيم منازل المرضى الذين ثبتت إيجابيتهم لفيروس كورونا، والتى ظهرت بها حالات إيجابية للفيروس مع تعقيم المنازل للمرضى والمنازل المجاورة لها، حيث أنه يجرى التعامل مع البؤر المصابة أو المشتبه فى إصابتها أو انتقال العدوى لها، من خلال فريق مدرب على أعلى مستوى، وباستخدام الأجهزة والمعدات الخاصة لذلك، بالإضافة إلى التخلص من ملابس الأمان المخصصة للتعامل مع الإصابات لكل منزل يجرى التعامل معه.