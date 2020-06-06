تعافى 5 مصابين بكورونا ومغادرتهم مستشفى الواسطى ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أعلن الدكتور أحمد بغدادى المتحدث الإعلامى لمديرية الصحة ببنى سويف اليوم السبت عن تعافى 5 مصابين بفيروس كورونا المستجد ومغادرتهم مستشفى الواسطى المركزى شمال بنى سويف عائدين إلى منازلهم، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة، وذلك بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وبرعاية من محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم.

ومن جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى الحالى بالمستشفى بقيادة الدكتورة سالى الخولى مديرة المستشفى، كما هنأ محافظ بنى سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة فى مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بنى سويف على أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا وتبذل كل مافى وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة فى مواجهة الفيروس مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها حتى نعبر الفترة الحالية ونجتاز الأزمة.