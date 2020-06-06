اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعافى 5 مصابين بكورونا ومغادرتهم مستشفى الواسطى ببنى سويف

السبت، 06 يونيو 2020 12:54 م
تعافى 5 مصابين بكورونا ومغادرتهم مستشفى الواسطى ببنى سويف المتعافين
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد بغدادى المتحدث الإعلامى لمديرية الصحة ببنى سويف اليوم السبت عن تعافى 5 مصابين بفيروس كورونا المستجد ومغادرتهم  مستشفى الواسطى المركزى شمال بنى سويف عائدين إلى منازلهم، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة، وذلك بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وبرعاية من محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم.

ومن جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى الحالى بالمستشفى بقيادة الدكتورة سالى الخولى مديرة المستشفى، كما هنأ محافظ بنى سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة فى مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بنى سويف على أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا وتبذل كل مافى وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة فى مواجهة الفيروس مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها حتى نعبر الفترة الحالية ونجتاز الأزمة.

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بنى سويف

مستشفى الواسطى المركزى

تعافى مصابى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 14 يوما فى العزل الصحى

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 14 يوما فى العزل الصحى

رئيس النواب الليبي: الرئيس السيسى حريص على استقرار ليبيا.. وتركيا تدعم الإرهاب

رئيس النواب الليبي: الرئيس السيسى حريص على استقرار ليبيا.. وتركيا تدعم الإرهاب

السيسي: قلقون من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا

السيسي: قلقون من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا

السيسى يحذر أى طرف من البحث عن حل عسكرى في ليبيا ويؤكد: أمنها من أمن مصر

السيسى يحذر أى طرف من البحث عن حل عسكرى في ليبيا ويؤكد: أمنها من أمن مصر

السيسي يشيد بحفتر وعقيلة صالح لعملهما من أجل الحفاظ على ليبيا

السيسي يشيد بحفتر وعقيلة صالح لعملهما من أجل الحفاظ على ليبيا

كاف يحدد أول سبتمبر للقيد وانطلاق دورى الأبطال والكونفدرالية فى أكتوبر

كاف يحدد أول سبتمبر للقيد وانطلاق دورى الأبطال والكونفدرالية فى أكتوبر

بث مباشر ..مؤتمر صحفى للسيسى وقائد الجيش الليبى خليفة حفتر بقصر الاتحادية

بث مباشر ..مؤتمر صحفى للسيسى وقائد الجيش الليبى خليفة حفتر بقصر الاتحادية

غدا صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000 جنيها

غدا صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة