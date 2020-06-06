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تعافى 5 حالات من فيروس كورونا بحميات نجع حمادى فى قنا

السبت، 06 يونيو 2020 04:00 م
تعافى 5 حالات من فيروس كورونا بحميات نجع حمادى فى قنا تعافى 5 حالات من فيروس كورونا بحميات نجع حمادى
قنا- وائل محمد

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أعلن مستشفى حميات نجع حمادى فى قنا، اليوم السبت، برئاسة الدكتور عبادى غويل، تعافى وخروج 5 حالات، عقب شفائهم من فيروس كورونا المستجد، ضمن بروتوكول علاج وزارة الصحة.

وقال مصدر طبى بمستشفى حميات نجع حمادى، إن الحالات التى تماثلت للشفاء خرجت اليوم من المستشفى بحضور المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام للمحافظة، بعدما أثبتت التحاليل تحول نتائجهم من إيجابية لسلبية.

وأوضح المصدر، أن من الحالات عاملا مقيما بقرية أولاد نجم، وتاجرا مقيما بالمجتمع الجديد بنجع حمادي، ومواطنا من محافظة أسيوط، وحالتين من مركز نقادة.

يذكر أن مستشفى حميات نجع حمادى، ضمن عدد من مستشفيات قنا، التى تستقبل حالات فيروس كورونا المستجد، وتتعامل وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

فى سياق آخر، صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد 7 أطباء و2 ممرضات وصيدلى لتغيبهم عن العمل بمستشفى الوقف المركزى ومخالفتهم لقرارات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بمنع الإجازات للعاملين بالقطاع الطبي، جاء ذلك بناء على تقرير لجنة المرور اليومى الخاصة بمتابعة مستشفيات الفرز والعزل لمرضى فيروس كورونا المستجد برئاسة الأستاذ كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة .

من جانبه، أكد كمال شلبى رئيس اللجنة، أن جميع المستلزمات الطبية متوفرة وكافية ويتم الصرف منها للأطقم الطبية بصورة منتظمة بالإضافة إلى التزام المستشفى باستقبال الحالات المشتبه فيها على مدار 24 ساعة مضيفا أن اللجنة أوصت إدارة المستشفى بضرورة طباعة نموذج إرشادات العزل المنزلى وصرفها لكل مريض مع شنطة العلاج  لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة خلال فترة العزل .

وأضاف شلبى أن اللجنة تأكدت من قيام المستشفى بتقديم خدمات الرعاية والعلاج والمتابعة اللازمة لمرضى فيروس كورونا سواء المعزولين بها او المرضى المعزولين منزليا كما تم التأكد من تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المستشفي لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفى ووجهت اللجنة فى نهاية زيارتها الشكر والتقدير للأطقم الطبية الملتزمين بالحضور على جهدهم الوطني والإنساني الكبير في علاج المرضى في ظروف استثنائية دقيقة .

 


فيروس كورونا

حميات نجع حمادى

محافظة قنا

اخبار محافظات

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