تعافى 5 حالات من فيروس كورونا بحميات نجع حمادى فى قنا

قنا- وائل محمد

أعلن مستشفى حميات نجع حمادى فى قنا، اليوم السبت، برئاسة الدكتور عبادى غويل، تعافى وخروج 5 حالات، عقب شفائهم من فيروس كورونا المستجد، ضمن بروتوكول علاج وزارة الصحة.

وقال مصدر طبى بمستشفى حميات نجع حمادى، إن الحالات التى تماثلت للشفاء خرجت اليوم من المستشفى بحضور المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام للمحافظة، بعدما أثبتت التحاليل تحول نتائجهم من إيجابية لسلبية.

وأوضح المصدر، أن من الحالات عاملا مقيما بقرية أولاد نجم، وتاجرا مقيما بالمجتمع الجديد بنجع حمادي، ومواطنا من محافظة أسيوط، وحالتين من مركز نقادة.

يذكر أن مستشفى حميات نجع حمادى، ضمن عدد من مستشفيات قنا، التى تستقبل حالات فيروس كورونا المستجد، وتتعامل وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.