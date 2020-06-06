تعافى وخروج 15 حالة كورونا من مستشفيات العزل والإحالة بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأعلن الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة اليوم عن خروج عدد 15 حالة تعافى وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد وعودتهم الى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم خلال الفترة الماضية العزل والاحالة بنطاق المحافظة .

وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.