اليوم السابع
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تعافى أطباء قنا ورئيس جراحة القلب بجامعة جنوب الوادى من فيروس كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 02:56 م
تعافى أطباء قنا ورئيس جراحة القلب بجامعة جنوب الوادى من فيروس كورونا قائد الفريق الذهبى بمستشفى إسنا يعلن شفاء نقيب أطباء قنا ورئيس جراحة القلب
الأقصر – أحمد مرعى

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وجه الدكتور شريف شعبان قائد فريق العزل الصحى بمستشفى إسنا، الشكر لكافة قيادات الفريق الطبى بمستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، وذلك على نجاحهم فى دعم علاج وشفاء 51 مريضا فى خلال اليومين الماضيين، وخلال توديع المتعافين من المستشفى أطلقت سيدة زغرودة فرحة بالشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد الدكتور شريف شعبان، لـ"اليوم السابع"، على سعادته الكبيرة بهذا المستوى المميز من الفرق الطبية بنجاحهم فى دعم المصابين بصورة مميزة، ووصول المستشفى لأعلى مستشفيات العزل الصحى بمصر فى نسب الشفاء، حيث نجحت المستشفى فى دعم تعافى 51 حالة خلال اليومين الماضيين، من بينهم كل من الدكتور هشام طاهر نقيب أطباء محافظة قنا، والدكتور كرم مسلم رئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة جنوب الوادى، و9 مرضى من وحدتى الرعاية الحرجة شديدى الخطورة، و2 مرضى من اهالينا بعمر كبير، وذلك بعد تطوير بروتوكول العلاج وتعديل خطوطه العلاجية، موجهًا شكر خاص للفريق الطبى والادارة المتفهمة، وفريق الجيش الأبيض من مقاتلى عناية مستشفى إسنا الأولى فى الصعيد.

وكانت قد أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصى، واستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، أن مستشفى إسنا للحجر الصحى، نجحت اليوم السبت، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحى، وإشراف طبى لكل من الدكتور شريف موسى والدكتور أمير عدنان، فى إخراج عدد 23 حالة تعافى من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويوم الخميس، تقرر خروج أكبر عدد تعافى على مستوى الجمهورية والذين بلغ عددهم 28 حالة تعافى من المواطنين، وذلك من مستشفى العزل الصحى بإسنا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والذين جاءت نتائجهم سلبية فى نهاية المطاف.


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