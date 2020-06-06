تضامن بنى سويف : توزيع الكمامات على المنازل بمبادرة" كمامتك هتوصلك الحد البيت"

بني سويف أيمن لطفي

أكدت إحسان ابو زيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببني سويف علي توزيع كمية من الكمامات على المواطنين فى قرية الحكامنة التابعة لمركز بني سويف ، وذلك ضمن مبادرة " كمامتك هتوصلك لحد بيتك" وفي إطار خطة الدولة وقرارات الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازيه لمواجهه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحرصا على عدم إنتشاره .

وأشارت إحسان أبو زيد في بيان اليوم السبت، إلي أن المديرية أطلقت مبادرة " كمامتك هتوصلك لحد بيتك" برعاية من محافظ بنى سويف، لتوصيل الكمامات " واقيات الوجه الشخصية " إلي منازل الأسر الأكثر إحتياجا ومحدودة الدخلوالتي تعولها سيدات أو مطلقات، في ظل زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا وقرار الحكومة بفرض غرامات مالية على المواطنين حال عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ووسائل المواصلات والهيئات والمؤسسات الخدمية.

وأوضحت إحسان أبوزيد أنها قادت فريقا من مديرية التضامن الاجتماعية لتوزيع الكمامات على منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرية الحكامنة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، علاوة على توعية المواطنين بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه والالتزام بغسل الأيدي وتعقيم أماكن المعيشة وعدم المصافحة والعناق، وإرتداء الكمامات والمباعدة. لافتة إلي استمرار المديرية في تنفيذ المبادرة حتى تصل الكمامات إلي منازل المواطنين بالقرى والعزب والنجوع لحين تجاوز أزمة جائحة كورونا.

وناشدت إحسان أبوزيد، جميع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والأهلية وجميع أطياف المجتمع، بضرورة التكاتف وتدعيم المبادرة للحفاظ على المواطنين البسطاء من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

وفي نفس الصدد أكد محافظ بنى سويف على أن توفير الكمامات أصبح من الأشياء الضرورية، وذلك لاأهميتها فى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من العدوى بالفيروس فضلا عن تجنب عقوبة مخالفة إرتداءها ، وهو مايكسب هذه المبادرة أهمية خاصة ،كونها تستهدف التخفيف عن كاهل الأسر والفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير تلك الكمامات "بالمجان"، لافتا إلى دعمه الكامل لهذه المبادرة ،ومشيرا إلى أهمية أن تتكاتف كافة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والأهلية والقطاع الخاص وجميع مكونات المجتمع، لإنجاحها للحفاظ على صحة البسطاء فى القرى والمناطق الأولى بالرعاية وتجنب إصابتهم بالعدوي