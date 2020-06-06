اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تضامن بنى سويف : توزيع الكمامات على المنازل بمبادرة" كمامتك هتوصلك الحد البيت"

السبت، 06 يونيو 2020 01:20 م
تضامن بنى سويف : توزيع الكمامات على المنازل بمبادرة" كمامتك هتوصلك الحد البيت" جانب من المبادرة
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت إحسان ابو زيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببني سويف علي توزيع كمية من الكمامات على المواطنين فى قرية الحكامنة التابعة لمركز بني سويف ، وذلك ضمن مبادرة  " كمامتك هتوصلك لحد بيتك" وفي إطار خطة الدولة وقرارات الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازيه لمواجهه  فيروس كورونا المستجد كوفيد  19 وحرصا على عدم إنتشاره .

وأشارت إحسان أبو زيد في بيان اليوم السبت، إلي أن المديرية أطلقت مبادرة  " كمامتك هتوصلك لحد بيتك"  برعاية من محافظ بنى سويف، لتوصيل الكمامات  "  واقيات الوجه الشخصية " إلي منازل الأسر الأكثر إحتياجا ومحدودة الدخلوالتي تعولها سيدات أو مطلقات، في ظل زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا وقرار الحكومة بفرض غرامات مالية على المواطنين حال عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ووسائل المواصلات والهيئات والمؤسسات الخدمية.

وأوضحت إحسان أبوزيد أنها قادت فريقا من مديرية التضامن الاجتماعية لتوزيع الكمامات على منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرية الحكامنة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، علاوة على توعية المواطنين بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه والالتزام بغسل الأيدي وتعقيم أماكن المعيشة وعدم المصافحة والعناق، وإرتداء الكمامات والمباعدة. لافتة إلي استمرار المديرية في تنفيذ المبادرة حتى تصل الكمامات إلي منازل المواطنين بالقرى والعزب والنجوع لحين تجاوز أزمة جائحة كورونا.

وناشدت إحسان أبوزيد، جميع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والأهلية وجميع أطياف المجتمع، بضرورة التكاتف وتدعيم المبادرة للحفاظ على المواطنين البسطاء من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

وفي نفس الصدد أكد محافظ بنى سويف على أن توفير الكمامات أصبح من الأشياء الضرورية، وذلك لاأهميتها فى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من العدوى بالفيروس فضلا عن تجنب عقوبة مخالفة إرتداءها ، وهو مايكسب هذه المبادرة أهمية خاصة ،كونها تستهدف التخفيف عن كاهل الأسر والفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير تلك الكمامات "بالمجان"، لافتا إلى دعمه الكامل لهذه المبادرة ،ومشيرا إلى أهمية أن تتكاتف كافة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والأهلية والقطاع الخاص وجميع مكونات المجتمع، لإنجاحها للحفاظ على صحة البسطاء فى القرى والمناطق الأولى بالرعاية وتجنب إصابتهم بالعدوي

 

FB_IMG_1591405608110
 

 

FB_IMG_1591405616665
 

 

FB_IMG_1591405626034
 

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار المحافظات

بني سويف

توزيع الكمامات

فيروس كورونا

المجتمع المدني

قريه الحكامنة

مبادره كمامتك هتوصلك لحد بيتك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 14 يوما فى العزل الصحى

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 14 يوما فى العزل الصحى

رئيس النواب الليبي: الرئيس السيسى حريص على استقرار ليبيا.. وتركيا تدعم الإرهاب

رئيس النواب الليبي: الرئيس السيسى حريص على استقرار ليبيا.. وتركيا تدعم الإرهاب

السيسي: قلقون من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا

السيسي: قلقون من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا

السيسى يحذر أى طرف من البحث عن حل عسكرى في ليبيا ويؤكد: أمنها من أمن مصر

السيسى يحذر أى طرف من البحث عن حل عسكرى في ليبيا ويؤكد: أمنها من أمن مصر

السيسي يشيد بحفتر وعقيلة صالح لعملهما من أجل الحفاظ على ليبيا

السيسي يشيد بحفتر وعقيلة صالح لعملهما من أجل الحفاظ على ليبيا

كاف يحدد أول سبتمبر للقيد وانطلاق دورى الأبطال والكونفدرالية فى أكتوبر

كاف يحدد أول سبتمبر للقيد وانطلاق دورى الأبطال والكونفدرالية فى أكتوبر

بث مباشر ..مؤتمر صحفى للسيسى وقائد الجيش الليبى خليفة حفتر بقصر الاتحادية

بث مباشر ..مؤتمر صحفى للسيسى وقائد الجيش الليبى خليفة حفتر بقصر الاتحادية

غدا صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000 جنيها

غدا صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة