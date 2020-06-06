اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 09:07 ص
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تضامن إسنا تعلن وصول 554 بطاقة ائتمان لمستحقى تكافل وكرامة وتوزيعها خلال أيام

السبت، 06 يونيو 2020 09:00 ص
تضامن إسنا تعلن وصول 554 بطاقة ائتمان لمستحقى تكافل وكرامة وتوزيعها خلال أيام وصول 554 فيزا تكافل وكرامة
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن محمود الضوى مدير إدارة التضامن الإجتماعى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه ورد للإدارة 554 بطاقة ائتمانية لمستحقى تكافل وكرامة، وسيجرى البدء فى توزيعها خلال الأسبوع المقبل للمواطنين تحت إشراف محمود فارق وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، مناشداً الأهالى بضرورة مراعاة التباعد الإجتماعى والإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات خلال التوافد على الإدارات لتسلم الفيزات، وذلك لمنع إنتشار العدوى بفيروس كورونا بين الأهالى.

وأضاف مدير إدارة التضامن الإجتماعى بمدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أن الـ554 فيزا تكافل وكرامة، سيتم توزيعها خلال الأسبوع القادم من خلال الوحدات الإجتماعية بعد العرض والتحقق من خلال لجان المسائلة المجتمعية، وأهاب بالمواطنين أثناء الذهاب للوحدات الإجتماعية لإستلام الفيزا، ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامة وعدم التزاحم حرصاً علي سلامة المواطنين والموظفين.

وكان قد كشف محمود الضوى مدير إدارة التضامن الإجتماعى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عن قيام رجال الإدارة بعمليات صرف مليون و134 ألف جنيه، لدعم العمالة غير المنتظمة وذلك بالتعاون بين مؤسسة هرمس وإدارة التضامن الإجتماعى بإسنا، حيث تم تسليمها إلى وحدات التضامن بالمدينة وهى "وحدة الدير - وحدة الحلة - وحدة الحميدات - وحدة إسنا"، مضيفاً أنه تقرر صرف تلك المبالغ للعمالة غير المنتظمة، وذلك بناء علي تعليمات محمود فاروق محمود وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر، ومحمد حسين بغدادى وكيل المديرية بالأقصر، حيث تقرر أن يتم بدء صرف المساعدات بمبلغ 800 جنيه للعمالة غير المنتظمة التى تم بحثها عن طريق وحدات التضامن بالدير والحلة وإسنا والحميدات، وذلك مساهمة من مؤسسة هرمس للتنمية فى رفع المعاناة عن العمالة غير المنتظمة فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد، موجهاً كل الشكر لمؤسسة هرمس وقياداتها لدعمهم الأسر بالمدينة جنوب الأقصر.

 


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