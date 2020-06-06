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تسيير رحلة استثنائية إلى باريس تقل 262 فرنسيا من العالقين بسبب كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 01:14 م
تسيير رحلة استثنائية إلى باريس تقل 262 فرنسيا من العالقين بسبب كورونا الاجراءات الاحترازية في مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى

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غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رحلة استثنائية سيرتها شركة اير فرانس، لنقل نحو 262 مواطنا فرنسيا من المتواجدين في مصر، وعالقين بسبب وقف الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية على خليفة أزمة فيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة الدولي، إن رحلة اير فرانس، وصلت المطار أمس، بدون ركاب وأقلعت صباح اليوم، على متنها نحو 262 مواطنا فرنسيا ما بين عاملين بالسلك الدبلوماسي وعدد من الجالية الفرنسية بالقاهرة، ممن رغبوا بالعودة إلى بلادهم، في ظل تعليق رحلات الطيران في مصر.
 
وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر ركاب الرحلة الفرنسية، من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وخضع جميعهم إلى فحوصات طبية داخل صالة السفر، من قبل أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قبل إقلاعهم على متن الطائرة.
 
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

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