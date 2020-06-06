اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 03:36 م
خالد صلاح
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تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال.. وارتفاع الإجمالى لـ4249 حالة

السبت، 06 يونيو 2020 02:11 م
تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال.. وارتفاع الإجمالى لـ4249 حالة تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
دكار (أ ش أ)

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ذكرت وزارة الصحة السنغالية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4249 حالة، ونقلت الإذاعة السنغالية عن وزارة الصحة قولها -في بيان - أنه تم إجراء 1166 فحصا لفيروس كورونا المستجد.. مشيرة إلى أن حالات الوفاة بلغت 47 حالة.

يذكر أن محتجون فى العاصمة السنغالية داكار، أضرموا النار، الخميس، فى إطارات سيارات وألقوا الحجارة على قوات الأمن، احتجاجًا على حظر التجول الليلى المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا في البلاد، وأوضحت وكالة الانباء السنغالية أن هذه الاضطرابات جاءت بعد احتجاجات مماثلة في مدينة توبا الليلة الماضية، حيث أشعلت حشود النار في سيارة إسعاف وقذفت قوات الأمن بالحجارة وتعرضت مبان إدارية للنهب.
 
واشارت بحسب " واس" إلى أن حكومة السنغال لم تواجه معارضة كبيرة لتعاملها مع الجائحة، غير أن الاقتصاد تضرر بشدة بسبب إجراءات الوقاية وخاصة منها حظر التجول الليلي وحظر السفر بين الأقاليم.

 


السنغال

كورونا

فيروس كورونا

الصحه السنغاليه

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