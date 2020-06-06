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تسجيل 43 إصابة بفيروس كورونا فى كفر الشيخ ووفاة 3 حالات أمس

السبت، 06 يونيو 2020 12:00 ص
تسجيل 43 إصابة بفيروس كورونا فى كفر الشيخ ووفاة 3 حالات أمس الدكتورة سوسن سلام وكيل صحة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن عدد الحالات المصابة بكورونا، أمس الجمعة، بلغ 43 حالة، ليرتفع عدد حالات الإصابة الإجمالى لـ503 حالة، كما تم شفاء 123 حالة، ووصول عدد حالات الاشتباه إلى 89 حالة ليرتفع عدد الحالات المشتبه فيها إلى 1438 حالة منهم 93 حالة من خارج المحافظة، كما تبين سلبية عينات 878 حالة ووصول عدد حالات الوفاة إلى 3 حالات.

وأشادت وكيل الوزارة، بما تقوم به الأطقم الطبية بالمحافظة من جهود كبيرة سواء في مستشفيات العزل أو في الحجر الصحي ببلطيم ،أو بتقديم الخدمات الطبية والشنطة العلاجية  التي تحتوي على علاج ومطهرات وكمامات وغيرهم للمخالطين بقري ومدن المحافظة.

وأضافت أنها تناشد المواطنين بالالتزام بمنازلهم وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، واستقلال وسائل المواصلات أو التواجد في الأسواق ،للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم وحياة الأطقم الطبية.

وفقا لبيانات وإحصائيات مديرية الصحة فإن مدينة وقرى مركز كفر الشيخ، احتلت المركز الأول في عدد الإصابات بفيروس كورونا ، فجاء بالمركز الأول مركز كفر الشيخ بـ139 حالة، وجاء مركز دسوق في المرتبة الثانية ب 86 حالة، وجاء مركز بيلا  بالمركز الثالث بـ54 حالة، وجاء مركز الحامول في المركز الرابع بـ45 حالة ،ومركز قلين  فى المركز الخامس بـ43 حالة ،ومركز سيدي سالم سادسا بـ 30 حالة.

 


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