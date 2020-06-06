تسجيل 131 وفاة جديدة و 4202 إصابة إضافية بفيروس كورونا في البيرو

أعلنت وزارة الصحة البيروفية، الجمعة، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 5162 بعد إحصاء 131 وفاة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.



وأضافت الوزارة وفق وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم أيضا خلال يوم واحد إحصاء 4202 إصابة إضافية ليصل إجمالي الإصابات إلى 187 ألفا و400 حالة منذ بداية الجائحة في البلاد.



وأضافت أن 9198 مصابا بالفيروس يرقدون في المستشفيات من ضمنهم 1041 بوحدات العناية المركزة.



ووصل عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء نحو 80 ألف شخص بعد تسجيل تعافي حوالي 3000 مصاب خلال الساعات الماضية.