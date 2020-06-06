اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ترحيب روسى بمبادرة الرئيس السيسى لإنهاء الأزمة الليبية

السبت، 06 يونيو 2020 07:15 م
ترحيب روسى بمبادرة الرئيس السيسى لإنهاء الأزمة الليبية الرئيس عبدالفتاح السيسى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ثمنت السفارة الروسية بالقاهرة، الجهود الرامية التي تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية، مرحبة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الأزمة في ليبيا.

ووصفت السفارة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (توتير) - المبادرة المصرية التي أطلقت اليوم بـ"الهامة" لإنهاء الأزمة في ليبيا .

وسبق أن أعلن الرئيس السيسي وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عقب مباحثاتهم -في وقت سابق اليوم- عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.

وتشمل "مبادرة القاهرة" مقترحات لإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من 8 يونيو، وتؤكد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات والقرارات الدولية، وتجدد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة "5+5".


ليبيا

الرئيس السيسى

مبادره الرئيس

اعلان القاهره

الازمه الليبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

السبت، 06 يونيو 2020 06:00 م

انفو جراف.. إعلان القاهرة لحل الأزمة فى ليبيا

السبت، 06 يونيو 2020 05:51 م

السيسي: إعلان القاهرة للوصول لتسوية سلمية يعيد ليبيا بقوة للمجتمع الدولى

السبت، 06 يونيو 2020 05:50 م

السيسى يعلن مبادرة لحل الأزمة الليبية ويحذر من الحل العسكري.. الرئيس: إعلان القاهرة يشمل وقف إطلاق النار 8 يونيو 2020 وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات.. ويؤكد: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.. فيديو

السبت، 06 يونيو 2020 03:49 م

الإمارات تعلن تأييدها للجهود المصرية الداعية إلى وقف فورى لإطلاق النار فى ليبيا

السبت، 06 يونيو 2020 03:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة