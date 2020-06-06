اليوم السابع
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ترتيبات جديدة بدءا من اليوم للحضور لمقار العمل بالسعودية خلال أزمة كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 08:38 ص
ترتيبات جديدة بدءا من اليوم للحضور لمقار العمل بالسعودية خلال أزمة كورونا مواجهة كورونا بالسعودية
إيمان حنا

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأنه استنادا إلى قرار وزارة الداخلية الصادر بإعادة تشديد الاحترازات الصحية في محافظة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من اليوم السبت، حتى نهاية يوم السبت الموافق 20 يونيو، وما تشمله تلك الاحترازات من إجراءات، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قررت بعض الترتيبات الجديدة للقطاعين العام والخاص  وذلك وفقا لما ذكرته العربية.

فيما يخص القطاع العام، يستمر تعليق الحضور لمقرات العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، ويعلق الحضور لمقرات العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى.

 

أما في بقية المدن والمحافظات فتكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50% من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بعد.

وفيما يخص القطاع الخاص، يستمر العمل كما هو المعمول به حاليًا في جميع مدن ومحافظات المملكة، فيما عدا محافظة جدة، فيعود العمل كما كان عليه في المرحلة السابقة، التي كان الحظر فيها يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

وشدد المصدر المسئول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.


السعودية

جدة

حضور الموظفين لمقار العمل

كورونا

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