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ترامب يواصل هجومه على عمدة واشنطن: لست مؤهلة لإدارة العاصمة

السبت، 06 يونيو 2020 01:58 ص
ترامب يواصل هجومه على عمدة واشنطن: لست مؤهلة لإدارة العاصمة ترامب
كتب هيثم سلامة

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واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهجوم على موريل باوزر عمدة واشنطن، موضحا أنها غير مؤهلة على أي حال من الأحوال لإدارة مدينة مهمة مثل العاصمة، موضحا أنه إذا لم يتم نشر قوات الحرس الوطنى لم تكن أفضل من نظيرتها عمدة مينيابوليس. 

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:" موريل باوزر ليست كفؤ إلى حد كبير، وليست مؤهلة بأي حال من الأحوال لإدارة مدينة مهمة مثل واشنطن العاصمة، إذا لم يتقدم الرجال والنساء العظماء في الحرس الوطني إلى الأمام ، لما كانت ستبدو أفضل من نظيرتها عمدة في مينيابوليس".

ترامب
ترامب

وكانت قررت عمدة مدينة "واشنطن" الأمريكية موريل باوزر، أعادت الشارع المواجه للبيت الأبيض، اليوم الجمعة، دعما للمحتجين الرافضين للعنصرية ضد السود، حيث أصبح اسم الشارع رسميا " Black Lives Matter Plaza " ويعني الاسم باللغة العربية "حياة السود مهمة".

وغردت عمدة مدينة "واشنطن" الأمريكية موريل باوزر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة، قائلة :"إن الجزء المقابل للبيت الأبيض من الشارع الـ16 أصبح اسمه الآن رسميا (ساحة حياة السود مهمة)".

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمدة واشنطن موريل باوزر، عقب مطالبتها بإخلاء العاصمة من كل المظاهر العسكرية، موضحا أنها غير كفؤ وأنها تتقاتل الآن مع قوات الحرس الوطنى أنقذتها من الإحراج الشديد.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:"عمدة واشنطن غير الكفؤ موريل باوزر التي أصبحت ميزانيتها خارجة عن السيطرة تمامًا وتعود إلينا باستمرار من أجل "الصدقات" ، تتقاتل الآن مع الحرس الوطني ، الذي أنقذها من الإحراج الشديد".

يشار أن عمدة واشنطن وجهت رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب للمطالبة بإخلاء المدينة من كل المظاهر العسكرية وطالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل بوزير، من قبل الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى، بالانسحاب من العاصمة.

 


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