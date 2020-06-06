اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: جورج فلويد يشيد بالاقتصاد الأمريكى.. وبايدن يرد: تصريح حقير

السبت، 06 يونيو 2020 05:49 م
ترامب: جورج فلويد يشيد بالاقتصاد الأمريكى.. وبايدن يرد: تصريح حقير ترامب
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

آثارت تصريحات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حول أن الشاب جورج فلويد ذوى أصول إفريقية الذى قتل على يد الشرطة الامريكية، بأنه ينظر من السماء ويشيد بالاقتصاد الأمريكي، الاستياء لدى البعض، بينما وصف جو بايدن، المرشح الديموقراطى المفترض للرئاسة الأمريكية، التصريح بالحقير.

وذكرت جريدة الجاريان البريطانية، أن جو بايدن، المرشح الديموقراطى المفترض للرئاسة الأمريكية، وصف تصريح ترامب بالحقير، قائلاً:" أن كلمات جورج فلويد الأخيرة، لا أستطيع التنفس، والتى رددت فى جميع أنحاء أمريكا، بل وبصراحة تامة جميع أنحاء العالم، ولكن يحأول الرئيس أن يضع كلمات أخرى فى فم جورج فلويد، اعتقد بصراحة أنه تصريح حقير".

جاءت تصريحات دونالد ترامب فى إطار تقرير حول انخفاض نسبة البطالة فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 13.3% الشهر الماضى ، مع وجود 2.5 مليون وظيفة جديدة.

قال براندون جاسأواي، المتحدث باسم اللجنة الوطنية الديمقراطية: "إن ادعاء ترامب مقزز ومثير للغضب وعدم الاحترام وهو صفعة على الوجه والآنحدار إلى أدنى مستوى ممكن من الخطاب".

وأضاف:"ترامب ليس لديه أى اهتمام أو اعتبار لمشاعر أى شخص وينتهز كل فرصة، حتى ذكرى جورج فلويد ، لإحياء ذكرى تقرير الوظائف الذى يظهر أن أقل من نصف البالغين ذوى البشرة السمراء لديهم وظيفة حاليًا وأن 21 مليون أمريكى بالكامل هم عاطلين عن العمل".

يشار إلى أنه لا تزال المظاهرات متواصلة فى مدن أمريكية عدة على خلفية مقتل جورج فلويد، الرجل الأمريكى من أصل إفريقى، على يد شرطة مدينة مينيابوليس فى ولاية مينيسوتا فى 25 مايو الماضى.


جورج فلويد

باين

جو بايدن

الرئيس الامريكى

حقير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة