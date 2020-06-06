ترامب: جورج فلويد يشيد بالاقتصاد الأمريكى.. وبايدن يرد: تصريح حقير

كتب هيثم سلامة

آثارت تصريحات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حول أن الشاب جورج فلويد ذوى أصول إفريقية الذى قتل على يد الشرطة الامريكية، بأنه ينظر من السماء ويشيد بالاقتصاد الأمريكي، الاستياء لدى البعض، بينما وصف جو بايدن، المرشح الديموقراطى المفترض للرئاسة الأمريكية، التصريح بالحقير.

وذكرت جريدة الجاريان البريطانية، أن جو بايدن، المرشح الديموقراطى المفترض للرئاسة الأمريكية، وصف تصريح ترامب بالحقير، قائلاً:" أن كلمات جورج فلويد الأخيرة، لا أستطيع التنفس، والتى رددت فى جميع أنحاء أمريكا، بل وبصراحة تامة جميع أنحاء العالم، ولكن يحأول الرئيس أن يضع كلمات أخرى فى فم جورج فلويد، اعتقد بصراحة أنه تصريح حقير".

جاءت تصريحات دونالد ترامب فى إطار تقرير حول انخفاض نسبة البطالة فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 13.3% الشهر الماضى ، مع وجود 2.5 مليون وظيفة جديدة.

قال براندون جاسأواي، المتحدث باسم اللجنة الوطنية الديمقراطية: "إن ادعاء ترامب مقزز ومثير للغضب وعدم الاحترام وهو صفعة على الوجه والآنحدار إلى أدنى مستوى ممكن من الخطاب".

وأضاف:"ترامب ليس لديه أى اهتمام أو اعتبار لمشاعر أى شخص وينتهز كل فرصة، حتى ذكرى جورج فلويد ، لإحياء ذكرى تقرير الوظائف الذى يظهر أن أقل من نصف البالغين ذوى البشرة السمراء لديهم وظيفة حاليًا وأن 21 مليون أمريكى بالكامل هم عاطلين عن العمل".

يشار إلى أنه لا تزال المظاهرات متواصلة فى مدن أمريكية عدة على خلفية مقتل جورج فلويد، الرجل الأمريكى من أصل إفريقى، على يد شرطة مدينة مينيابوليس فى ولاية مينيسوتا فى 25 مايو الماضى.