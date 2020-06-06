اليوم السابع
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تحرير 62 مخالفة لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية فى الدقهلية

السبت، 06 يونيو 2020 01:31 م
تحرير 62 مخالفة لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية فى الدقهلية مخبز - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن تحرير 62 محضرا لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية مخالفة، فى حملة تموينية على عدد من المخابز ومحلات بيع وتداول السلع بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ، ومحطات تموين السيارات ، ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز ، للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية

كما تم ضبط تاجر تموينى تصرف فى مبلغ 6500 جنيه ، وأيضا ضبط 2 محل تموينى مغلق ، هذا بالاضافة إلى ضبط 6 قضايا تموينية عدم اعلان عن الأسعار وضبط 3 قضايا عدم استخراج شهادات صحية للعاملين وكذلك تحرير محضر تموينى لتجميع بطاقات تموينية بعدد 30 بطاقة تموينية، وقد وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التموين بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال المخالفين بالقضايا المشار اليها.

وفى ذات السياق اكد المحافظ على استمرار وتواصل تنفيذ الحملات التموينية بنطاق المحافظة بهدف تحقيق الانضباط فى تدوال السلع والتصدى لجميع المحاولات التى تستهدف المخالفة والتلاعب باقوات المواطنين والتعامل بكل الحسم والحزم مع كافه اشكال المخالفات تطبيقا للقانون وحرصا على توفير السلع للمواطنين بالجوده والوفرة المطلوبة وبالاسعار المناسبة حفظا على حقوق الدوله وحق المواطنين بنطاق المحافظة .

جاء ذلك فى اطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمنشآت ومحلات الاغذية والبدالين التموينين لمواجهة كافه اشكال الغش التجارى والتلاعب فى انتاج الخبز وفى صرف المقررات التموينية للمواطنين بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المخابز والمحلات التموينية بنطاق المحافظة،وفى مجال المخابز تم تحرير 30 مخالفة شملت 19 نقص فى الوزن و5 لعدم مطابقة المواصفات،وواحد لكل من عدم صرف بون،وتصرف فى دقيق،وعدم وجود ميزان،وعدم وجود قائمة أسعار،واثنان لتجميع دقيق،وفى مجال الأسواق تم تحرير 32محاضر شملت 12 للبيع بازيد من السعر ،و9 لعدم الإعلان،و3 لعدم وجود ترخيص ،4 لعدم وجود شهادة صحية،و4 لتجميع بطاقات والتصرف فى سلع تموينية 

 


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