تحرير 25 محضر تموين وصحة وإشغال طريق خلال حملة بشوارع مدينة جرجا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، جنوب محافظة سوهاج، حملة مرافق مكبرة لرفع الإشغالات، ومتابعة لتنفيذ قرارات الغلق وحظر التجول طبقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمرور على محالات البقالة والسوبر ماركت ومراقبة الأغذية بدائرة بندر جرجا، وذلك بمشاركة المهندس حسن ناصر، نائب رئيس المركز، وبمشاركة الجهات الأمنية بقيادة اللواء جمال إبراهيم نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والإدارة الصحية بجرجا، صرح بذلك على أبوعقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.

من جانبه، أضاف محمد خلف، مدير العلاقات العامة، أن الحملة جاءت بناء على توجيهات اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أن جهود الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق، و10 محاضر صحة متنوع، و5 محاضر تموينية متنوعة.

وقال على أبوعقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بإن الحملة استهدفت رفع الباعة الجائلين من الشارع وضبط الأسعار، ومراقبة صلاحية المواد الغذائية بمحالات البقالة، والسوبر ماركت ومتابعة تنفيذ غلق المحال التجارية، وحظر التجوال وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كان اعتمد الخميس أكبر حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية والتي تتضمن حوالى 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحي و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة).

وأضاف شعراوى، أن الحركة تضم أيضاً (60 ) قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

وشملت الحركة صدور القرار الخاص بترقية طارق محمد إبراهيم الوراقى، سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج، على يوسف أحمد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة جرجا بسوهاج ومحمد عبدالحميد السيد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سوهاج حازم احمد على رئيس مركز، ومدينة المراغة شمال سوهاج.