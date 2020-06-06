تحدوا العنف والطقس السئ.. حصاد 24 ساعة مظاهرات فى أمريكا.. فيديو وصور

كتب محمد رضا

فشل الطقس السىء فى منع آلاف الأمريكيين من النزول إلى الشوارع فى العاصمة واشنطن، مع استمرار احتجاجات جورج فلويد فى جميع أنحاء البلاد لليوم الحادى عشر على التوالى، حيث تعم البلاد موجة مظاهرات للتنديد بمقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، على يد أفراد الشرطة أثناء اعتقاله فى مدينة مينيابوليس.

ورصدت كاميرات وسائل الإعلام العالمية يوما حافلا من الاحتجاجات فى شوارع ولاية واشنطن بمحيط البيت الأبيض، على مدار الساعة يوم الجمعة، حيث ارتدى المتظاهرون معاطف مطر وأمسكوا بالمظلات بجانب لافتاتهم لحمايتهم مع تدفق المطر على العاصمة الأمريكية.

لكن على الرغم من الهطول الكثيف من الأمطار، استمر المتظاهرون فى دعواتهم لإصلاح الشرطة ووضع حد للعنصرية النظامية وهم يسيرون فى شارع بنسلفانيا، وتوقف العديد منهم خارج سياج جديد أقيم حول واجهة البيت الأبيض للتنديد بعنصرية الشرطة والعنف تجاه السود فى أمريكا، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وفى الوقت نفسه، كانت هناك مشاهد قوية فى مدن أخرى بجميع أنحاء البلاد، حيث احتشد الآلاف فى شاطئ هيرموسا بولاية كاليفورنيا، كذلك احتشد المتظاهرين المتربصين أمام قسم شرطة أورلاندو فى فلوريدا.

وفى جاكسون، وقف المسيسيبيون الغاضبون خارج مبنى الكابيتول بالولاية احتجاجًا على قرار المدعى العام الأخير بإسقاط تهمة القتل غير العمد ضد ضابط أبيض اتهم فى أكتوبر 2015، بإطلاق النار على رجل أسود يدعى ريكى بول.

وقال ديفيد هورتون منظم الوقفة الاحتجاجية، "أنا لست خائف.. تريدونى أن أخاف.. أنا هنا لأخبركم الآن، سوف نقف، سنتحد كمجتمع"، وفيما حاول العديد من المتظاهرين دخول مبنى الكابيتول لتسليم رسالة إلى النائب العام تنتقد قرارها بإسقاط التهم، لكن الحراس رفضوها عند الباب، بحسب صحيفة "كلاريون ليدجر".

فى هذه الأثناء، كان هناك حضور مكثف للشرطة فى مدينة نيويورك حيث خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين ليوم آخر من الاحتجاجات، واندلعت التوترات بين رجال الشرطة والناشطين فى الأيام الأخيرة، ولكن يبدو أن هناك دراما أقل حيث سار الحشود عبر مانهاتن، يوم الجمعة.

شوهد العشرات من رجال الشرطة يسيرون جنباً إلى جنب مع المتظاهرين، فى حين تلا هذا العدد من الأفراد، موكب عربات الشرطة مع صفارات الإنذار، وكانت هناك أيضًا مسيرات عقدت فى أجزاء أخرى من نيويورك، مع ظهور العديد من راكبى الأمواج على الشاطئ فى مونتوك لمظاهرة "حياة السود مهمة"، كما اشترى العديد من المتظاهرين الزهور لوضعها على الرمال لتذكر جورج فلويد، الذى تم دفنه فى نصب تذكارى فى مينيابوليس يوم الخميس.