تجهيز 73 سرير عزل بمستشفى السعديين فى الشرقية لحالات كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه بناء على تعليمات الوزارية باستقبال جميع المستشفيات العامة والمركزية بجانب النوعية بالمحافظة، للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، قامت مستشفى السعديين المركزي، وبتعاون ودعم من المجتمع المدنى بتجهيز وفرش 73 سريرا، وتخصيصه لعزل الحالات الإيجابية للفيروس منهم فرش وتجهيز 7 آسرة مخصصة لاستقبال حالات الإصابة من الطاقم الطبى والعاملين بالمستشفي، و66 سريرا لحالات الاشتباه، والحالات الإيجابية، مع مراعاة المسافات المحددة وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تم تحديد خط السير للحالات داخل المستشفى وللعاملين، وتم تحديد خط سير المريض، ودخول الحالات الإيجابية، وخط سير للحالات المرضية الأخرى، وذلك لمنع انتشار العدوى بين المرضى، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالمستشفى.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر".

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله كما خصص مقر.

وكذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات (الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " باجمالى 301 سرير داخلى و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض.