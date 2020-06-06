اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تجهيز 73 سرير عزل بمستشفى السعديين فى الشرقية لحالات كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 10:27 م
تجهيز 73 سرير عزل بمستشفى السعديين فى الشرقية لحالات كورونا تجهيزات الأسرة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه بناء على تعليمات الوزارية باستقبال جميع المستشفيات العامة والمركزية بجانب النوعية بالمحافظة، للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، قامت مستشفى السعديين المركزي، وبتعاون ودعم من المجتمع المدنى بتجهيز وفرش 73 سريرا، وتخصيصه لعزل الحالات الإيجابية للفيروس  منهم فرش وتجهيز 7 آسرة مخصصة لاستقبال حالات الإصابة من الطاقم الطبى والعاملين بالمستشفي، و66 سريرا لحالات الاشتباه، والحالات الإيجابية، مع مراعاة المسافات المحددة وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تم تحديد خط السير للحالات داخل المستشفى وللعاملين، وتم تحديد خط سير المريض، ودخول الحالات الإيجابية، وخط سير للحالات المرضية الأخرى، وذلك لمنع انتشار العدوى بين المرضى، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالمستشفى.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر".

كما خصصت   بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر  مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله   كما خصص مقر.

وكذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات (الحميات  - الامراض الصدرية  - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة "   - مستشفى صيدناوى  " قسم العلاج الاقتصادى "  باجمالى 301 سرير داخلى و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض.


الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار كورونا بالشرقية

مستشفي العزل بشيبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة