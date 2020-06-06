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تجديد حبس عاطل لحيازته 30 طربة حشيش بالإسكندرية

السبت، 06 يونيو 2020 06:09 م
تجديد حبس عاطل لحيازته 30 طربة حشيش بالإسكندرية تجديد حبس
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بتجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 30 طربة حشيش بقصد الإتجار به، وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة خاصة الحشيش.

علي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين والقي القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية أول، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار به علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

 

 

 


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