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تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية اللجان النوعية المتقدمة لـ 11 يوليو

السبت، 06 يونيو 2020 01:35 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية اللجان النوعية المتقدمة لـ 11 يوليو المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد عبد الغنى، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقضية اللجان النوعية المتقدمة لجلسة 11 يوليو المقبل لسماع الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد عزت وعماد الدين الدرمللى.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.

يواجه المتهم والمتهمين الذين سبق الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 فمكر من قانون العقوبات، بينما تصل عقوبة تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون للسجن المؤبد.


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