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بيان لصحة شمال سيناء : سلبية 34 حالة اشتباه فى الإصابة بكورونا

السبت، 06 يونيو 2020 01:16 م
بيان لصحة شمال سيناء : سلبية 34 حالة اشتباه فى الإصابة بكورونا إجمالى حالات الكورونا بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، ان اخر الإحصائيات الرسمية لموقف انتشار فيروس كورونا بشمال سيناء  تؤكد أن إجمالى الحالات 43 حالة، السلبى منها 34 حالة، و2 حالة تحت الفحص.

والحالات الإيجابية 7  حالات، تم منها شفاء 2 حالة، وعزل حالة فى مستشفى العزل بأبوخليفة، وعزل حالة فى مستشفى العريش ، وعزل 2 حالة فى مستشفى بئر العبد، وعزل حالة منزلى 

وسبق واعلنت الإدارات الصحية بمدن وسط سيناء مواصلة فرق طبية عملها على الطرق  بفحص المسافرين فى اطار اجراءات الحماية والترصد .

وأعلنت إدارة نخل الصحية، انه فى إطار الجهود المبذولة بشأن التصدي لفيروس كورونا المستجد COVID-19 ، قام الدكتور مصطفى أمين عبد العزيز مدير الإدارة الصحية بنخل بالمرور على كمين صدر الحيطان ، ومتابعة العمل بشأن تواجد المراقبين الصحيين بالكمين و لتسجيل كل المواطنين القادمين إلى مدينة نخل والقرى التابعة لها ومتابعتهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد COVID-19  

كما تم المرور على وحدة وادى الحاج الصحية، للإطمئنان على حسن سير العمل وتوافر الأدوية وكذلك الأمصال لخدمة المواطنين ، ورافقه الدكتور عادل سليم مفتش الصيدلة بالإدارة.

واعلنت الإدارة الصحية بالحسنة بوسط سيناء، استمرار العمل الوقائي من المراقب الصحي محمد عبد الحكم ، وقياس درجه الحراره للمسافرين إلى مدينة الحسنة والكشف الظاهري عليهم تحت رعاية  الدكتور طارق شوكه مدير عام مديريه الشئون الصحيه بالعريش والدكتور رمضان توفيق المدير الوقائي بمديرية الشئون الصحية، ومحسن صبحي مراقب عام مديريه الشئون الصحية بالعريش، والدكتور أحمد السيد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسنة، محمد نبيل مراقب اول الأوبئة بالاداره الصحيه.

واعلنت الإدارة الصحية ببئر العبد، انه قامت وحدة الملاريا ومكافحة ناقلات الأمراض بقرية قاطية ،  بحملة مكافحة القوارض ، والذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير ضد فيروس كورونا ، تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والدكتور  طارق شوكة مدير الصحة ، والدكتور علي عياط مدير الإدارة والمهندس إبراهيم الجعيص المشرف العام، والمهندس شبانه سالم رئيس الوحدة ، ونفذت الحملة في جميع قري قسم رمانه ، واستمرارا للمتابعة ورفع كفاءة العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمترددين على الوحدات الصحية تم مرور مدير الادارة الصحية على وحدات رابعة والكرامة و6 أكتوبر الصحية لمتابعة انتظام العمل وتنفيذ التعليمات وتم تحويل المقصرين بوحدة 6 أكتوبر إلى التحقيق .

 

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شمال سيناء

العريش

كورونا

سيناء

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