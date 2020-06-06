اليوم السابع
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بوتين يكلف الحكومة باستحداث قاعدة بيانات جينية للمواطنين الروس

السبت، 06 يونيو 2020 12:04 م
بوتين يكلف الحكومة باستحداث قاعدة بيانات جينية للمواطنين الروس بوتين
موسكو (أ ش أ)

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كلف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الحكومة بضمان تمويل سنوى من الميزانية لإنشاء وتشغيل قاعدة وطنية للبيانات الجينية وعمل نظام تخزين وتحليل لهذه البيانات، وذكر الكرملين اليوم السبت، أن التكليف الرئاسى يوعز للحكومة الروسية، بمشاركة مركز البحوث الوطني بمعهد كورشاتوف، بضمان إنشاء وتشغيل قاعدة البيانات الوطنية للمعلومات الجينية. 

وأضافت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن التكليف يتضمن أيضا قيام الحكومة مع الجهات المختصة بعمل نظام تخزين وتحليل البيانات الجينية للمواطنين في روسيا، اعتبارا من العام 2021، عبر توفير التمويل السنوي الضروري لذلك من مخصصات الميزانية الفيدرالية. 

يشار إلى أن الكرملين، ذكر أمس الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ العاملين بوزارة البيئة الروسية والمؤسسات التابعة لها بيوم العاملين في مجال البيئة، والذي يتم الاحتفال به سنويا في 5 يونيو.
 
وأشار المكتب الصحفي للكرملين - في بيان أمس الجمعة، أن الرئيس الروسي أكد في تهنئته على ضرورة الاستخدام الرشيد والعقلاني للموارد الطبيعية، معتبرا هذا الأمر من الأولويات الوطنية العامة.

وشدد بوتين، بحسب البيان، على أهمية إنشاء بنية تحتية حديثة للإدارة الفعالة للإنتاج ومعالجة النفايات وانتقال هذه المؤسسات إلى أحدث التقنيات المتقدمة، لافتا إلى ضرورة تحسين نظام مراقبة جودة الهواء والتربة والمياه وتكوين ثقافة بيئية رفيعة في المجتمع.


يشار إلى أن يوم العاملين في مجال البيئة، هو العيد المهني لكل العاملين في مجال حماية الطبيعة والبيئة، ويحتفل به سنويا في 5 يونيو.

 


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روسيا

الكرملين

الحكومه الروسيه

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