بوتين يكلف الحكومة باستحداث قاعدة بيانات جينية للمواطنين الروس

يشار إلى أن الكرملين، ذكر أمس الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ العاملين بوزارة البيئة الروسية والمؤسسات التابعة لها بيوم العاملين في مجال البيئة، والذي يتم الاحتفال به سنويا في 5 يونيو.

وأشار المكتب الصحفي للكرملين - في بيان أمس الجمعة، أن الرئيس الروسي أكد في تهنئته على ضرورة الاستخدام الرشيد والعقلاني للموارد الطبيعية، معتبرا هذا الأمر من الأولويات الوطنية العامة.