بنك مصر ينعى وفاة أول حالة من موظفيه من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد

كتب - أحمد يعقوب

أعلن بنك مصر عن أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020، والذى يشغل منصب مساعد مدير عام بفرع المعاملات الدولية، والذي وافته المنية عن عمر يناهز الستين عاماً جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID _19 بإحدى المستشفيات، حيث كان يخضع للحجر والرعاية الطبية فور شعوره بالأعراض المرضية وكان آخر يوم عمل له هو 21 مايو 2020.

‎وقد استهل الزميل مسيرته المهنية كمصرفي بفرع القاهرة والتي امتدت لأكثر من 35 عاماً من العطاء والتفاني بالعمل، وأختتمها بوظيفة مساعد مدير عام بفرع المعاملات الدولية.

‎هذا ويؤكد بنك مصر أن سلامة وصحة الجميع هي على رأس اهتماماته واولوياته، وقد حرص البنك منذ بدء الأزمة وقبل ظهور اية حالات إصابة على اتباع كافة تعليمات وزارة الصحة بحرفية ومهنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك على كافة المستويات؛ العملاء والعاملين ومقرات العمل، وذلك من خلال تعقيم أماكن العمل بشكل دوري وتوفير المطهرات والأقنعة الواقية للموظفين وكذا متابعه حالات العاملين ممن يشعروا بأعراض وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.

‎كما حرص البنك على اتاحة كافة الخدمات المصرفية من خلال القنوات الالكترونية المختلفة، هذا الى جانب اعداد خطط طوارئ للتعامل مع تلك النوعية من الأزمات بما يكفل الامن لجميع الافراد ويضمن سير العمل، وذلك لما تقوم به البنوك من دور رائد وحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني وبخاصة في أوقات المحن والأزمات، وتأتي تلك الإجراءات من منطلق حرص إدارة البنك على الجميع، داعين الله أن تمر هذه الفترة العصيبة