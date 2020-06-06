بمناسبة ذكرى تأسيسه.. ماذا تعرف عن تحالف المحيط الهادئ

كتبت فاطمة شوقى

يضم تحالف المحيط الهادئ دول أمريكية لاتينية وهى تشيلى وكولومبيا والمكسيك وبيرو، حيث اتحدت هذه الدول وشكلت منطقة تكامل اقتصادى بهدف ضمان الحرية الكاملة لحركة البضائع، والخدمات، حيث تساهم هذه الدول بما يقرب من 35% من الناتج المحلى الإجمالى فى تلك المنطقة.

وولد اقتراح تكوين التحالف فى ليما، ببيرو فى 28 ابريل 2011، بناءً على اقتراح من رئيسها فى الوقت آنذاك، جارثيا بيريز ، ووجه دعوة لنظرائه فى تشيلى وكولومبيا والمكسيك وبنما، بغرض تعميق التكامل بين هذه الاقتصادات وتحديد الإجراءات المشتركة لروابط التجارية مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بناءا على الاتفاقية التجارية الثنائية القائمة بين الدول الأطراف، وتم إنشائه بالفعل فى بداية عام 6 يوليو 2012 .

يعد تحالف المحيط الهادئ، أحد التجمعات الحديثة التى نشأت بهدف العمل على التنقل الحر للأموال والخدمات والأشخاص وتحرير التجارة، ويمتد على مساحة يبلغ عدد سكانها حوالي مائتي مليون نسمة ويصل ناتجها المحلى الإجمالي إلى ما قيمته 2 تريليون دولار، كما يبلغ حجم تجارتها الخارجية تريليون دولار، فى عام 2016.

وعقد التحالف العديد من المؤتمرات حول دمج بنما كدولة مراقبة بصفة أنه تمت دعوتها فى الأصل لتكون عضوا، وفقا لموقع "بايلاتاريس" التشيلى.

في شهر مايو عام 2016 قرر تحالف المحيط الهادئ إلغاء 92% من التعريفات الجمركية على البضائع المنقولة بين الدول الأعضاء. وبناءًا على اتفاقية تمت في عام 2013 ، وكان من المفترض ازالة باقى التعريفات فى العام الجارى ولكن حتى الآن لم يوجد أية تفاصيل بشأنه بسبب أزمة كورونا الذى غيرت من الأحوال فى جميع الدول فى العالم.

وبدأت كوستاريكا فى عملية الانضمام إلى التحالف فى فبراير 2014 ، فى قمة التحالف الثامنة التى تم عقها فى كولومبيا، حيث وقعت الرئيسة لورا شينشيلا على بروتوكول تأكيد قرار الانضمام للتحالف في الدورة العامة من القمة، ومنذ ذلك الحين أجلت كوستاريكا انضمامها للتحالف إلى أجل غير مسمى لحين إنهاء المشاورات التي يجريها المجلس الاقتصادى الرئاسى.

وانتقدت الإكوادور تحالف المحيط الهادئ منذ إنشائه بالتوازي مع بقية أعضاء التحالف البوليفاري، ولكن رئيس الدولة فى هذا الوقت، رفائيل كوريا، صرح أنه قد يفكر في أمر الانضمام إلى التحالف إذا تقدمت عملية الاندماج صوب مجالات أخرى بخلاف نطاق التجارة.

وكانت انضمت مصر إلى تحالف المحيط الهادئ، الذي يضم كل من كولومبيا والمكسيك وبيرو وتشيلي، بصفة عضو مراقب خلال اجتماع المجلس الوزاري لدول التحالف الذي عقد بالمكسيك في 8 يونيو 2016.