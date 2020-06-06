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بمشاركة 300 متخصص.. بروكسيل تطلق خطة منفصلة لتنشيط السياحة

السبت، 06 يونيو 2020 05:59 م
بمشاركة 300 متخصص.. بروكسيل تطلق خطة منفصلة لتنشيط السياحة بروكسيل
كتبت آمال رسلان 

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أعدت بروكسل خطة مفصلة لإعادة إطلاق السياحة في العاصمة بعد الإغلاق التام بسبب فيروس كورونا، حيث وافقت حكومة المنطقة على المرحلة الأولى من الخطة ، التي سيتم تمويلها بمبلغ 7 مليون يورو، وقد أعدت الخطة الخطة بعد التشاور مع 360 متخصصًا في السياحة.
 
وقالت وكالة بروكسيل للسياحة فى بيان ان من بين تفاصيل الخطة الجديدة وضع ميثاقًا صحيًا ، وملصقًا خاصًا يشهد على نظافة المنتجات ، وحملة تسويق للترويج لبروكسل العاصمة البلجيكية في الداخل والخارج كوجهة سياحية.
 
كما سيتم تخفيض سعر بطاقة دخول بروكسل 48 ساعة ، لإغراء الزوار للاستفادة من الخدمات السياحية المختلفة المدرجة في سعر البطاقة، والتي تبلغ حاليًا 36 يورو للنسخة 48 ساعة، وتلك البطاقة ، التي توجد منها أيضا إصدار 24 ساعة و 72 ساعة ، تقدم دخولًا مجانيًا إلى 39 متحفًا وأماكن جذب أخرى ؛ وخصومات في بعض المتاجر والمطاعم والنوادي الليلية .
 
 
وتتضمن خطة إعادة التشغيل أيضًا تمويلًا لتزويد مناطق الجذب السياحي والثقافي والتراث بمعدات النظافة والعلامات البعيدة ؛ وتمويل لتوفير خدمات تلامسية وخدمات عرض رقمية أخرى، ؛ و تجهيز معدات النظافة والمحاسبة والحماية والأمن.
وستتضمن المرحلة الثانية تدابير لتزويد مشغلي السياحة بالتكنولوجيا الرقمية وتدابير لدعم المؤتمرات والاجتماعات لأكثر من 200 مشارك مع إقامة ليلية.
 
وقال وزير الموازنة والمالية ، سفين جاتز (Open VLD) ، "إن قطاعنا السياحي والثقافي الواسع ، الذي نما في السنوات الأخيرة إلى ما يقرب من 60 ألف موظف و 7 الاف عامل لحسابهم الخاص ، يستحق الدعم". .
 
وعلق رودي فيرفورت ، رئيس الوزراء ، بقوله: "السياحة والأحداث والثقافة قطاعات ذات أهمية حيوية لمنطقتنا"، لقد دخل مشغلو السياحة ، الذين يوفرون عددًا كبيرًا من الوظائف المباشرة وغير المباشرة ، والذين يساهمون بشكل كبير في الصورة الدولية لبروكسل ، في أزمة. تتطلب الضائقة الاقتصادية التي يجدون أنفسهم فيها خطة تعافي طموحة يمكنها دعم وإبلاغ المتضررين ، ويمكن أن تطمئن وتجذب الزوار من داخل بروكسل ، وكذلك بقية بلجيكا والخارج. "

بروكسيل

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تنشيط السياحة

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