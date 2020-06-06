بمشاركة 300 متخصص.. بروكسيل تطلق خطة منفصلة لتنشيط السياحة

كتبت آمال رسلان

أعدت بروكسل خطة مفصلة لإعادة إطلاق السياحة في العاصمة بعد الإغلاق التام بسبب فيروس كورونا، حيث وافقت حكومة المنطقة على المرحلة الأولى من الخطة ، التي سيتم تمويلها بمبلغ 7 مليون يورو، وقد أعدت الخطة الخطة بعد التشاور مع 360 متخصصًا في السياحة.

وقالت وكالة بروكسيل للسياحة فى بيان ان من بين تفاصيل الخطة الجديدة وضع ميثاقًا صحيًا ، وملصقًا خاصًا يشهد على نظافة المنتجات ، وحملة تسويق للترويج لبروكسل العاصمة البلجيكية في الداخل والخارج كوجهة سياحية.

كما سيتم تخفيض سعر بطاقة دخول بروكسل 48 ساعة ، لإغراء الزوار للاستفادة من الخدمات السياحية المختلفة المدرجة في سعر البطاقة، والتي تبلغ حاليًا 36 يورو للنسخة 48 ساعة، وتلك البطاقة ، التي توجد منها أيضا إصدار 24 ساعة و 72 ساعة ، تقدم دخولًا مجانيًا إلى 39 متحفًا وأماكن جذب أخرى ؛ وخصومات في بعض المتاجر والمطاعم والنوادي الليلية .

وتتضمن خطة إعادة التشغيل أيضًا تمويلًا لتزويد مناطق الجذب السياحي والثقافي والتراث بمعدات النظافة والعلامات البعيدة ؛ وتمويل لتوفير خدمات تلامسية وخدمات عرض رقمية أخرى، ؛ و تجهيز معدات النظافة والمحاسبة والحماية والأمن.

وستتضمن المرحلة الثانية تدابير لتزويد مشغلي السياحة بالتكنولوجيا الرقمية وتدابير لدعم المؤتمرات والاجتماعات لأكثر من 200 مشارك مع إقامة ليلية.

وقال وزير الموازنة والمالية ، سفين جاتز (Open VLD) ، "إن قطاعنا السياحي والثقافي الواسع ، الذي نما في السنوات الأخيرة إلى ما يقرب من 60 ألف موظف و 7 الاف عامل لحسابهم الخاص ، يستحق الدعم". .

وعلق رودي فيرفورت ، رئيس الوزراء ، بقوله: "السياحة والأحداث والثقافة قطاعات ذات أهمية حيوية لمنطقتنا"، لقد دخل مشغلو السياحة ، الذين يوفرون عددًا كبيرًا من الوظائف المباشرة وغير المباشرة ، والذين يساهمون بشكل كبير في الصورة الدولية لبروكسل ، في أزمة. تتطلب الضائقة الاقتصادية التي يجدون أنفسهم فيها خطة تعافي طموحة يمكنها دعم وإبلاغ المتضررين ، ويمكن أن تطمئن وتجذب الزوار من داخل بروكسل ، وكذلك بقية بلجيكا والخارج. "