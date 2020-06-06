الخرطوم (أ ش أ)

أكد برنامج الغذائى العالمى أنه سيتم تقديم مساعدات غذائية اعتبارا من أول يوليو المقبل لأكثر من 290 ألف شخص من المتضررين من قرار الحظر والإغلاق بولاية شمال دارفور (غرب السودان) للحد من تأثيرات جائحة كورونا، وقال منسق العون الإنساني في شمال دارفور إبراهيم أحمد حامد، إن استجابة البرنامج لتقديم المساعدات جاءت بناء على نتائج الدراسة التى أعدتها لجنة شكلها والي شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، لإعداد تصور لدعم الأسر والأفراد الذين تضرروا بقرار الإغلاق، خصوصا العمالة اليومية.