وأوضح أن اللجنة ضمت في عضويتها عددا من المنظمات الأجنبية ووكالات الأمم المتحدة، ويرأسها الأمين العام لحكومة الولاية محمد إبراهيم عبدالكريم.
وأشار منسق العون الإنساني بالولاية إلى أن هذه المساعدات الغذائية ستسير جنبا إلى جنب مع المساعدات الأخرى التي يقدمها برنامج الغذء العالمي للنازحين بالمعسكرات.