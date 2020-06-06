بحيرة جاردا الايطالية تستعد لاستقبال السياح الألمان بعد رفع قيود السفر

كتبت آمال رسلان

تعمل منطقة بحيرة جاردا Gardasee بإيطاليا على الاستعداد لاستقبال السائحين، حيث تأمل إدارة السياحة على البحيرة أن يقضي عدد من المصطافين من ألمانيا هذا العام إجازتهم الصيفية هناك، بعد أن بدأت الفنادق والمعالم السياحية والعبارات على البحيرة فى استئناف العمل تدريجيا.

وقال أنطونيو مارتينيللي عمدة بلدية Limone sul Garda لوكالة الأنباء الألمانية بأنه يمكن للزائرين للمنطقة أن يشعروا بالأمان التام هنا. لدينا حالة كورونا واحدة فقط، ولن يضطر المصطافون إلى الاستمتاع بالشاطئ وهم يرتدون أقنعة الأنف والفم أو عند جلوسهم بالمطاعم، ولكن هناك إجراءات صحية ووقائية نتبعها من أجل حماية الزائرين والمحافظة على صحتهم.

وأضاف بأن المنطقة تحظى بشعبية خاصة ووجهة محببة للسائحين الأجانب خاصة الألمان، حيث يمثل السوق الألماني حوالي 70% من حجم الحركة السياحية الوافدة إلى المنطقة والذين قضوا العام الماضي 2019 ما مجموعه 1,3 مليون ليلة سياحية. وأضاف "نريد أن نرسل رسالة إلى أصدقائنا الألمان المحبوبين بأننا ننتظرهم بفارغ الصبر".

ويبدأ الموسم السياحى بتلك المنطقة فى مارس ويستمر حتى أكتوبر، لذلك يأمل مارتينيللي في إنقاذ الموسم الحالي وأن يأتي عدد من الزائرين الألمان خاصة من ولاية بافاريا إلى البحيرة الإيطالية الشمالية التي تقع في مناطق فينيتو ولومباردي ومقاطعة ترينتينو، مع ميعاد رفع الحظر اعتبارا من 15 يونيو الحالي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن أوائل السائحين بدأوا بالوصول إلى بلاده قادمين من ألمانيا منذ بضعة أيام، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة في البلدين بسبب فيروس كورونا.

وبعد وصوله إلى برلين ليلتقي هناك نظيره الألماني هيكو ماس، في أول زيارة يقوم بها خارج البلاد منذ حالة الإغلاق المترتبة على جائحة كوفيد-19، كتب دي مايو عبر "فيسبوك": "سنقوم معا بتقييم استئناف التدفقات السياحية وإعادة فتح الحدود الوطنية".

وذكر دي مايو في مؤتمر صحفي مشترك مع ماس، أن "ألمانيا ستسمح باستئناف التدفقات السياحية إلى إيطاليا، بدءا من 15 يونيو تقريبا"، مضيفا أن "الأمر يتعلق بقرار يقوم على الولاء والشفافية تجاه إيطاليا، والذي نقدره".