بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية بنسبة نجاح 99,74 %

المنوفية - محمد فتحى

ينشر اليوم السابع نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2020، بنسبة نجاح 99,74 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وذلك عقب اعتمادها منذ قليل من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية .

وصرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 66 ألف و 980 طالب وبلغ عدد الطلاب الناجحين 66 ألف و806 طالب .

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة إمتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2020 بنسبة نجاح 100 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 12 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة إمتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2020 بنسبة نجاح 97,56% حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للإمتحان 41 طالب وعدد الناجحين 40 طالب ، وكذا تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 87,61 % وتقدم للإمتحان 6053 طالب وحضر 5303 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة إمتحان إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 100 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للإمتحان 120طالب .

ومن جانبه أعرب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكداً علي ضرورة تواصل مسيرة التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن .

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